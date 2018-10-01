Вертолёт МЧС. Фото http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33893751/

01 октября 2018, 11:22

Спасатели эвакуировали туриста с гор Адыгеи

В операции по спасению туриста, который провалился в трещину на леднике Большой Фишт, был задействован вертолет.

По данным МЧС, альпинист упал при восхождении на гору Фишт 30 сентября.

Большой Фиштинский ледник расположен на северном склоне горы Фишт, его длина 1200 метров. Высота горы Фишт - 2 867 метров над уровнем моря.

Мужчина 1992 года рождения провалился в ледниковую трещину и получил множество травм, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Адыгее на своем сайте. Спасатели пешком поднимались на ледник, в понедельник в 6.57 мск турист был эвакуирован на вертолете, уточнило ведомство. 

"Пострадавший был доставлен в приемное отделение Адыгейской республиканской клинической  больницы, находится в сознании, состояние тяжелое, но стабильное", - приводятся в сообщении слова руководителя Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС Дмитрия Голубева.

Мужчина получил травму позвоночника, приводит уточнение руководителя поисково-спасательного отряда ТАСС.

Группа туристов, совершавших восхождение, не была зарегистрирована в МЧС, передает со ссылкой на Голубева "Кубань 24".

"Кавказский узел" писал, что 6 августа спасатели эвакуировали туриста из Краснодарского края, у которого во время похода в горах Адыгеи случился острый инфаркт.

Примечание:

"Почти 60 туристов нуждаются в эвакуации из Терскол", "Спасатели эвакуировали 62 туристов после паводка в Карачаево-Черкесии", "Турист погиб в горах Сочи".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 октября 2018, 11:37

01 октября 2018, 11:22

01 октября 2018, 10:37

  • Военные отчитались об активных российско-армянских учениях

    Более тысячи военнослужащих российской военной базы и Вооруженных сил Армении участвуют в учениях, которые начались сегодня на полигоне "Баграмян", сообщили в Южном военном округе. На 8 октября запланированы также совместные учения подразделений противовоздушной обороны, заявило Минобороны Армении.

01 октября 2018, 10:12

  • Минздрав сообщил о состоянии отравившихся в Каспийске детей

    19 детей находятся в Каспийской центральной городской больнице с симптомами острой кишечной инфекции, пятеро детей лечатся дома, заявил Минздрав Дагестана. Пользователи соцсетей назвали питание в школьной столовой и низкое качество питьевой воды возможными причинами отравления.

01 октября 2018, 09:02

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи