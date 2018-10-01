Спасатели эвакуировали туриста с гор Адыгеи

01 октября 2018, 11:22

В операции по спасению туриста, который провалился в трещину на леднике Большой Фишт, был задействован вертолет.

По данным МЧС, альпинист упал при восхождении на гору Фишт 30 сентября.

Большой Фиштинский ледник расположен на северном склоне горы Фишт, его длина 1200 метров. Высота горы Фишт - 2 867 метров над уровнем моря.

Мужчина 1992 года рождения провалился в ледниковую трещину и получил множество травм, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Адыгее на своем сайте. Спасатели пешком поднимались на ледник, в понедельник в 6.57 мск турист был эвакуирован на вертолете, уточнило ведомство.

"Пострадавший был доставлен в приемное отделение Адыгейской республиканской клинической больницы, находится в сознании, состояние тяжелое, но стабильное", - приводятся в сообщении слова руководителя Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС Дмитрия Голубева.

Мужчина получил травму позвоночника, приводит уточнение руководителя поисково-спасательного отряда ТАСС.

Группа туристов, совершавших восхождение, не была зарегистрирована в МЧС, передает со ссылкой на Голубева "Кубань 24".

"Кавказский узел" писал, что 6 августа спасатели эвакуировали туриста из Краснодарского края, у которого во время похода в горах Адыгеи случился острый инфаркт.