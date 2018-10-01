Пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку в Краснодаре

01 октября 2018, 09:02

Самолет со 176 пассажирами, летевший из Сочи в Москву, приземлился сегодня в Краснодаре из-за неполадок с шасси. Никто не пострадал.

Пассажирский самолет Boeing вылетел из Сочи в столичный аэропорт Внуково, но у него не сработал механизм уборки шасси, и командир экипажа принял решение совершить посадку в Краснодаре, сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет благополучно приземлился в краснодарском аэропорту. Пострадавших нет", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Инцидент произошел сегодня утром, уточнил сотрудник пресс-службы компании "Базэл Аэро", которая управляет аэропортами Кубани.

По его словам, на борту лайнера находились 176 пассажиров, посадка прошла благополучно. "Международный аэропорт Краснодара работает в штатном режиме", - цитирует сотрудника компании "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" писал также, что 1 сентября при посадке в аэропорту Сочи загорелся Boeing со 170 пассажирами на борту. 18 человек пострадали, трое из них были госпитализированы. При эвакуации пассажиров, предварительно, от сердечного приступа умер сотрудник аэропорта.