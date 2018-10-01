Азербайджан насчитал четыре обстрела своих позиций в селах

01 октября 2018, 11:37

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 83 раза за минувшие сутки, заявило сегодня Министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября Азербайджан заявил о 80 обстрелах своих позиций, а днем ранее, 29 сентября, - о 94 обстрелах. В свою очередь военное ведомство Нагорного Карабаха заявило о 230 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю, с 23 по 29 сентября.

С утра 30 сентября до утра 1 октября из пулеметов были обстреляны азербайджанские позиции в четырех селах - Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах в Газахском районе, а также в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы велись как с расположенных на территории Армении позиций, так и с позиций "близ оккупированных сел", уточнило оборонное ведомство.

По данным на 11.30 мск 1 октября на официальных сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха нет комментариев по поводу этого заявления.