01 октября 2018, 11:37

Азербайджан насчитал четыре обстрела своих позиций в селах

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 83 раза за минувшие сутки, заявило сегодня Министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября Азербайджан заявил о 80 обстрелах своих позиций, а днем ранее, 29 сентября, - о 94 обстрелах. В свою очередь военное ведомство Нагорного Карабаха заявило о 230 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю, с 23 по 29 сентября.

С утра 30 сентября до утра 1 октября из пулеметов были обстреляны азербайджанские позиции в четырех селах - Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах в Газахском районе, а также в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы велись как с расположенных на территории Армении позиций, так и с позиций "близ оккупированных сел", уточнило оборонное ведомство.

По данным на 11.30 мск 1 октября на официальных сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха нет комментариев по поводу этого заявления.

Перемирие, которое было объявлено после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной  на"Кавказском узле". В зоне конфликта обстрелы ведутся в течение двух лет каждый день, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о том, что  происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Алиев и Пашинян договорились вместе предотвращать инциденты на границе", "Армения и Азербайджан поспорили о потерях в зоне конфликта", "Эрдоган подтвердил в Баку поддержку Азербайджана в карабахском конфликте".

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