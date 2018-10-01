Подозреваемый в нападении на дом Мкртумяна доставлен в Армению

Правоохранители привезли в Армению задержанного на территории Грузии Гагика Данояна, который подозревается в нападении на дом бывшего главы Кассационного суда Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 сентября стало известно, что полиция в Грузии задержала третьего участника нападения на дом бывшего главы Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна. Суд избрал в качестве меры пресечения в отношении него арест, армянская сторона обсуждала с Грузией вопрос экстрадиции Данояна в Армению.

Вечером 28 августа три человека в масках открыли беспорядочную стрельбу из автоматов по дому бывшего главы Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна в селе Дзорахбюр Котайкской области, он получил два огнестрельных ранения. Одного участника вооруженного нападения полиция задержала в тот же день на месте преступления. Вторым участником нападения оказался 32-летний житель села Мармарашен Араратской области Армении Маис Мкртчян, который служил в полиции Армении.

Даноян был доставлен из Тбилиси в Армению сотрудниками главного управления уголовного розыска 29 сентября, передает со ссылкой на сайт криминальной хроники shamshyan.com "Спутник-Армения".