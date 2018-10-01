Полиция Армении на месте разбойного нападения на дом бывшего главы Кассационного суда Армана Мкртумяна. Фото: кадр видео Youtube/ POLICE RA Vostikanutyun https://ru.armeniasputnik.am/videoclub/20180829/14134604/obnarodovano-video-mesta-napadeniya-armenii.html

01 октября 2018, 08:07

Подозреваемый в нападении на дом Мкртумяна доставлен в Армению

Правоохранители привезли в Армению задержанного на территории Грузии Гагика Данояна, который подозревается в нападении на дом бывшего главы Кассационного суда Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 сентября стало известно, что полиция в Грузии задержала третьего участника нападения на дом бывшего главы Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна. Суд избрал в качестве меры пресечения в отношении него арест, армянская сторона обсуждала с Грузией вопрос экстрадиции Данояна в Армению.

Вечером 28 августа три человека в масках открыли беспорядочную стрельбу из автоматов по дому бывшего главы Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна в селе Дзорахбюр Котайкской области, он получил два огнестрельных ранения. Одного участника вооруженного нападения полиция задержала в тот же день на месте преступления. Вторым участником нападения оказался 32-летний житель села Мармарашен Араратской области Армении Маис Мкртчян, который служил в полиции Армении.

Даноян был доставлен из Тбилиси в Армению сотрудниками главного управления уголовного розыска 29 сентября, передает со ссылкой на  сайт криминальной хроники shamshyan.com "Спутник-Армения".

Задержанный зарегистрирован в городе Масис Араратской области, уточняет news.am со ссылкой на shamshyan.com.

Комментариев от подозреваемого или его представителей не поступало.

Напомним, глава Кассационного суда Армении Арман Мкртумян подал в отставку 5 июня, менее чем через месяц после смены власти в республике.  Проработавший в этом суде почти 20 лет Мкртумян объяснил свою отставку тем, что "решил уступить место молодым".

Примечание:

"Кассационный суд оставил в силе обвинительный приговор активисту "Сасна Црер", "Защита заявила о нежелании суда рассматривать жалобу родных Аветисянов", "Представитель Кассационного суда Армении обвиняет бастовавших адвокатов в политизации юридических вопросов".

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