Открыта продажа авиабилетов в Ереван из Ростова-на-Дону

01 октября 2018, 07:26

Авиакомпания "Азимут", базовый перевозчик ростовского аэропорта "Платов", сегодня начала перевозить пассажиров из Ростова-на-Дону в столицу Армении.

По данным он-лайн табло аэропорта, первый вылет из Ростова-на-Дону в Ереван запланирован сегодня в 07.35 мск.

Рейсы из Ростова-на-Дону (аэропорт "Платов") будут выполняться три раза в неделю - по понедельникам, средам и воскресеньям, пассажиров будут перевозить лайнеры отечественного производства SSJ-100, передает со ссылкой на пресс-службу аэропорта ТАСС.

Время вылета из Ростова-на-Дону в Ереван - 07.35 мск, авиалайнер прибывает в Ереван в 10.05 мск, вылет из Еревана будет происходить в 15.15 мск, а прибытие в Ростов-на-Дону в 15.50 мск, следует из данных, размещенных на сайте авиакомпании "Азимут". Стоимость билета эконом-класса составляет от 4605 рублей на одного взрослого человека.

"Кавказский узел" писал, что 5 августа авиакомпания "Азимут" открыла продажу авиабилетов на прямые авиарейсы из Ростова-на-Дону в Волгоград и обратно.