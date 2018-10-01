Международный аэропортв Ереване. Фото © Sputnik / Karen Yepremyan https://ru.armeniasputnik.am/economy/20180704/13033694/bolshe-lyudej-no-menshe-gruzov-v-aehroportah-armenia-rastet-chislo-passazhirov.html

01 октября 2018, 07:26

Открыта продажа авиабилетов в Ереван из Ростова-на-Дону

Авиакомпания "Азимут", базовый перевозчик ростовского аэропорта "Платов", сегодня начала перевозить пассажиров из Ростова-на-Дону в столицу Армении.

По данным он-лайн табло аэропорта, первый вылет из Ростова-на-Дону в Ереван запланирован сегодня в 07.35 мск.

Рейсы из Ростова-на-Дону (аэропорт "Платов") будут выполняться три раза в неделю - по понедельникам, средам и воскресеньям, пассажиров будут перевозить лайнеры отечественного производства SSJ-100, передает со ссылкой на пресс-службу аэропорта ТАСС.

Время вылета из Ростова-на-Дону в Ереван - 07.35 мск, авиалайнер прибывает в Ереван в 10.05 мск, вылет из Еревана будет происходить в 15.15 мск, а прибытие в Ростов-на-Дону в 15.50 мск, следует из данных, размещенных на сайте авиакомпании "Азимут". Стоимость билета эконом-класса составляет от 4605 рублей на одного взрослого человека. 

"Кавказский узел" писал, что 5 августа авиакомпания "Азимут" открыла продажу авиабилетов на прямые авиарейсы из Ростова-на-Дону в Волгоград и обратно.

Примечание:

"Прибытие пяти авиарейсов в аэропорт "Платов" задержано из-за непогоды", "Азимут" открывает рейсы из Грозного в Москву и Санкт-Петербург", "Первый рейс прибыл в ростовский аэропорт "Платов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 октября 2018, 09:02

01 октября 2018, 08:07

01 октября 2018, 07:26

01 октября 2018, 06:39

01 октября 2018, 06:05

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки