Семеро волгоградцев провели пикеты против пенсионной реформы и войны в Сирии

01 октября 2018, 00:58

Одиночные пикеты с требованиями освободить политзаключенных, прекратить войну в Сирии и отменить пенсионную реформу провели семеро жителей Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", активисты неоднократно проводили акции против пенсионной реформы в разных регионах, в том числе, на Юге России. 22 сентября на акцию в Волгограде, по данным организаторов, пришли 300 человек. 25 сентября пикет против пенсионной реформы провел активист местного отделения движения "Суть времени" Евгений Шелков.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет. В первом чтении этот законопроект уже одобрен Госдумой. 29 августа Владимир Путин предложил ряд изменений в уже принятый в первом чтении законопроект, в частности, повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, и предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

Активисты Галина Тихенко, Владимир Васиковский, Галина Заболотнева, Владимир Тельпук, Елена Шеина, Ольга Карпухнова и Ольга Макарычева с 14.00 мск до 16.00 мск 30 сентября стояли на пересечении аллеи Героев и проспекта Ленина по обе стороны от дороги, передает присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

У них были плакаты против войны в Сирии и пенсионной реформы, в поддержку Алексея Навального и политзаключенных. За акцией наблюдали трое полицейских.

«Навальный отсидел 30 суток, не успел выйти за ворота тюрьмы, а его поджидал уже другой суд и снова 20 суток. Власть боится Навального, чтобы он не выводил народ, потому что народ сейчас очень недоволен пенсионной реформой. Несколько человек высказывались против моих плакатов», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Тихенко.

Вечером 24 сентября Алексей Навальный приговорен к 20 суткам административного ареста. Ему вменяется в вину публикация анонса против повышения пенсионного возраста 9 сентября, а также призывов к ней от 24 августа. Ранее он отбыл наказание 30 суток за нарушения правил организации акции "Забастовка избирателей" в Москве 28 января, пишет "Югополис".

«Наша полиция стала грамотной, знают, что одиночный пикет, бесполезно забирать», - также отметила она.

Участница пикета Ольга Макарычева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вышла на пенсию и пенсии ей недостаточно.

«Даже если прибавлять по тысяче в год, это не изменит положения дел. Я не укладываюсь. Реформа была принята практически единогласно, мало кто высказывался против. Жизнь не становится лучше», - сказала она.

«Вранье в том, что пенсии не должны были повышать, но повысили... Люди инертные, они одурманены враньем и пропагандой из телевизора, где показывают вообще другую страну», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Шеина.

«Другие страны развиваются, у нас все идет в тартарары. Деревни у нас загнулись. Сельское хозяйство не развивается, импортозамещения нет. Заводы закрыты, медицина закрыта. Люди, чтобы рожать, едут за 300 километров», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Заболотнева.

Пенсионерка Ольга Карпухнова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что неоднократно участвовала в акциях в поддержку Начального.

«Я человек действия и влилась в наш протест. Я ходила на шествия и митинги в поддержку Навального. Там была хорошая атмосфера, интересные люди, причем даже пожилые. Честные, смелые, открытые. Волгоград - город с хорошими традициями, и я хочу, чтобы нам было не стыдно за наш город, потому что протест у нас маленький. Я хочу показать людям своим примером, что хватит бояться. В Интернете меня поддерживают многие», - сказала женщина.

Ольга стояла у дороги. По ее словам, «народ машет, притормаживает, читают, фотографируют». «Из прохожих реагируют мало. Парень подошел и сказал, что понимает меня, но учится на дневном отделении и боится быть отчисленным за выражение своего мнения», - сказала она.

"Мы считаем, что война в Сирии - не наша война. Российские граждане не должны умирать на этой войне. Поэтому у нас плакат, чтобы Путин прекратил эту войну. Где Сирия – и где Россия. Если нам говорят, что борются с терроризмом, то какой терроризм, если сирийская граница – через несколько границ от нас", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник пикета Владимир Тельпук.

По его словам, многие прохожие согласны с участниками пикета.

"Полиция сегодня даже документы не проверяла, только фотографировали. Это как-то странно. Раньше всегда проверяли документы и задерживали", - также рассказал он.

Пришедшая поддержать пикетчиков Нина Штукатурова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что «тексты плакатов очень актуальны».

"Особенно ужас с пенсионной реформой. Лично меня она возмущает до глубины души. Я пенсионерка. Но я очень сочувствую тем, кому придется работать намного дольше. Я считаю, что их ограбили, обокрали. Я еле доработала до 55 лет. Как люди будут работать до 60 лет, особенно на тяжелых производствах, я не представляю", - сказала она.