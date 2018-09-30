30 сентября 2018, 23:59

Семь человек стали жертвами аварии в Кабардино-Балкарии

Один человек погиб и шесть получили травмы в результате ДТП на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщили в МВД.

По данным ведомства, авария произошла сегодня вечером между Нальчиком и Чегемом.

"Столкнулись и съехали с дороги "Шевроле-Нива" и "БМВ". Шестеро пострадавших доставлены в медучреждения; женщина, пассажир "БМВ", скончалась по пути в больницу", - цитирует представителя МВД по Кабардино-Балкарии "Интерфакс".

По предварительным данным, обе машины направлялись из Нальчика в Чегем. После столкновения автомобили съехали на обочину и врезались в деревья, проинформировали в ведомстве.

"Кавказский узел" ранее писал, что 29 сентября шесть человек стали жертвами аварии на трассе "Кавказ" в Зольском районе Кабардино-Балкарии. В результате ДТП два человека погибли и четверо были госпитализированы. 

Примечание:

"Водитель внедорожника арестован после крупного ДТП в Кабардино-Балкарии", "Три человека госпитализированы после ДТП с маршруткой на Кубани", "Четыре человека стали жертвами аварии в Ростовской области".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 октября 2018, 02:15

  • Жители Абхазии в День независимости рассказали о разрозненности людей

    Жители Абхазии в день празднования 25-летия победы в войне 1992-1993 годов и провозглашения независимости посетовали на плачевное состояние экономики и разрозненность людей. Опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты назвали главным достижением за этот период признание рядом стран и мирное существование с внешней угрозой.

01 октября 2018, 00:58

30 сентября 2018, 23:59

30 сентября 2018, 23:52

30 сентября 2018, 23:50

  • Активист убит в центре Тбилиси

    25-летний Виталий Сапаров, работавший в неправительственной организации "Центр включенности и развития", скончался от ножевых ранений, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи