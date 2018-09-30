Семь человек стали жертвами аварии в Кабардино-Балкарии

30 сентября 2018, 23:59

Один человек погиб и шесть получили травмы в результате ДТП на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщили в МВД.

По данным ведомства, авария произошла сегодня вечером между Нальчиком и Чегемом.

"Столкнулись и съехали с дороги "Шевроле-Нива" и "БМВ". Шестеро пострадавших доставлены в медучреждения; женщина, пассажир "БМВ", скончалась по пути в больницу", - цитирует представителя МВД по Кабардино-Балкарии "Интерфакс".

По предварительным данным, обе машины направлялись из Нальчика в Чегем. После столкновения автомобили съехали на обочину и врезались в деревья, проинформировали в ведомстве.

"Кавказский узел" ранее писал, что 29 сентября шесть человек стали жертвами аварии на трассе "Кавказ" в Зольском районе Кабардино-Балкарии. В результате ДТП два человека погибли и четверо были госпитализированы.