30 сентября 2018, 23:50

Активист убит в центре Тбилиси

25-летний Виталий Сапаров, работавший в неправительственной организации "Центр включенности и развития", скончался от ножевых ранений, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел сегодня рано утром на улице Дюма. В одном из баров произошел конфликт, который продолжился на улице. В драке принимали участие несколько человек, рассказали местные жители.

В результате конфликта были ранены два человека. Виталий Сапаров был доставлен в больницу с многочисленными ножевыми ранениями, однако врачи не смогли спасти его. Друг Сапарова находится в медучреждении в тяжелом состоянии, сообщает со ссылкой на телеканал "Рустави 2" "Новости-Грузия".

"Нашего сотрудника и моего друга смертельно ранили. Он был вместе со своим другом. Его тоже ранили и, насколько нам известно, находится в одной из больниц. Этот случай произошел на рассвете. Предположительно с 05:00 до 06:00. И родители, и родственники узнали об этом днем. У них пока нет возможности идентификации. Единственное, что мы требуем, - это быстрое и эффективное расследование", - сказал сотрудник "Центра включенности и развития" Агит Мирзоев.

Виталий Сапаров работал в неправительственной организации "Центр включенности и развития", которая работает в области прав человека, специализируясь на вопросах расизма, ксенофобии и нетерпимости в Европе, пишет "Грузия Online".

МВД начало расследование дела по статье об умышленном убийстве.

Примечание:

"Участники акции "Не убивай" потребовали отставки правительства Грузии", "Грузинский суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве американской семьи", "Арестован обвиняемый в убийстве аджарского силовика".

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30 сентября 2018, 23:52

30 сентября 2018, 23:50

  • Активист убит в центре Тбилиси

    25-летний Виталий Сапаров, работавший в неправительственной организации "Центр включенности и развития", скончался от ножевых ранений, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

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