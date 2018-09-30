30 сентября 2018, 21:52
"Ростов" обыграл "Спартак" на выезде
Футболисты "Ростова" в матче девятого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги одержали победу над "Спартаком" со счетом 1:0.
Матч состоялся сегодня на стадионе "Открытие Арена" в Москве.
В первом тайме команды не забили ни одного гола, во втором началась более активная игра, однако забить гол удалось только ростовчанам. Победу "Ростову" на 67 минуте обеспечил футболист Александр Зуев, сообщается на сайте Российской Премьер-Лиги.
По итогам игры, которая завершилась примерно в 21.00 мск, "Ростов" с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице.
"Кавказский узел" ранее писал, что 13 мая "Ростов" со счетом 1:0 обыграл "Урал" в матче чемпионата России.
"Краснодар" одержал победу над "Динамо" на своем поле", "Анжи" обыграл "Зенит" на стадионе в Каспийске", "Болельщики "Арсенала" выступили в поддержку "Анжи".
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