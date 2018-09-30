Пользователи соцсетей и власти разошлись в оценках организации "Формулы-1" в Сочи

30 сентября 2018, 23:05

Российский этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" прошел успешно, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Однако часть пользователей соцсетей подвергла критике организацию мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", Сочи получил право на проведение гонок в 2010 году. Трасса расположена на территории Олимпийского парка в Имеретинской низменности. Открытие автодрома состоялось 20 сентября 2014 года, а первая гонка серии "Формула-1" прошла 12 октября 2014 года. Российский этап "Формулы-1" изначально был запланирован на весну 2018 года, но затем был перенесен на сентябрь. Он завершился сегодня победой британского пилота Льюиса Хэмилтона из команды Mercedes.

Российский этап "Формулы-1" 2018 года получился лучше прошлых, считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак. "Все прошло успешно и все получилось. Гонка была успешнее, чем в предыдущие годы", - цитирует Козака ТАСС.

По мнению мэра Сочи Анатолия Пахомова, гонки "Формулы-1" на "Сочи Автодроме" становятся более популярными, пишет "Интерфакс".

Благодаря Гран-При России "Формулы-1", в Сочи возведен уникальный автодром, который в ближайшее время планируется использовать как туристический объект, сказал сегодня глава города. "Туристический потенциал у Сочи большой. Новый туристический объект на "Сочи Автодроме" будет еще более интересным и будет все больше привлекать туристов в город-курорт", - заявил Пахомов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал прибытие в Сочи на "Формулу-1" 150 тысяч гостей. "Формула-1" - это всегда очень ожидаемое, яркое событие для жителей и гостей Краснодарского края", – сказал 28 сентября Вениамин Кондратьев, подчеркнув, что мероприятие стало для Сочи визитной карточкой.

По его мнению, благодаря гонкам курорт получает дополнительный импульс к развитию. "Мы постарались сделать все возможное, чтобы этот прием был, как и всегда, организован на самом высоком уровне", - приводятся слова Кондратьева на сайте администрации Сочи.

Сочи Автодром – первый и единственный в России автодром, который получил право принимать этапы "Формулы-1". Протяженность трассы "Сочи Автодрома" составляет 5 848 метров. На треке 18 поворотов: 12 правых и шесть левых. По результатам опроса организаторов Гран-при России среди посетителей соревнования, 99% зрителей российского этапа чемпионата мира FORMULA 1 довольны уровнем организации мероприятий, сказано на официальном сайте трассы "Сочи Автодром".

На фоне положительных отзывов об организации гонок в Сочи, некоторые пользователи соцсетей раскритиковали уровень подготовки города к мероприятию.

"Печаль, но факт. Безумным напряжением бюджета страны, которое больше не повторится в ближайшие десятки лет, город так и не смогли дотянуть до уровня цивилизованного курорта", - написал Алексей Халайчев в группе "Сочи Автодром" в соцсети "ВКонтакте".

"...Помойка колхозная, а не город, посмотришь на курортные города Европы, ту же Черногорию, и сравнить ее с Сочи, да рядом не стояло.... только что коровники, спасибо, снесли", - прокомментировал подготовку к "Формуле-1" Сергей Сухоруков.

Также пользователи соцсети выразили недовольство финалом гонки.

"Первый раз был на ф1 ("Формуле-1"). Жаль, увидел такой отстойный финал", - написал Антон Бандерас, комментируя победу Хэмилтона.

"Самая скучная гонка, которую я когда-либо видел", - поделился впечатлениями Роман Сауков.

"В который раз засыпаю на ГП (Гран-при) России, им что-то надо делать", - написал Денис Калядин.

"Сервис очень плохой. Организаторов гнать в уборщики!" - пожаловался пользователь под ником NO Fate на странице Sochi Autodrom в соцсети Facebook.

"Для семейного отдыха организация 2+ Туалетов мало!!! Очереди!!!! Павильонов с атрибутикой команд мало!!!! Очереди как за колбасой в голодный год!!" - написал Роман Гавриков.

Минимальная цена на билет для посещения "Формулы-1" в этом году составляла 3 490 рублей. За эту сумму можно было пройти в зону свободного размещения под открытым небом без посадочных мест. Билет на главную трибуну на четыре дня стоил 10 490 рублей. В VIP-ложах цены на билеты составляли от 49 тысяч до 159 тысяч рублей, сообщается на сайте "Сочи Автодром".

Напомним, что в 2017 году места на трибунах стоили 8-18 тысяч рублей, а самые дешевые билеты - 5 тысяч рублей. Гонку Гран-при тогда посетили почти 60 тысяч человек, главным образом граждане России. Всего за четыре дня, по словам организаторов российского этапа, гостями соревнований стали 150 тысяч человек. Однако во второй день соревнований трибуны во время квалификации были заполнены лишь на две трети.