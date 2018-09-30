30 сентября 2018, 19:07

"Краснодар" одержал победу над "Динамо" на своем поле

Игра между "Краснодаром" и "Динамо" в девятом туре чемпионата России завершилась со счетом 3:0 в пользу краснодарцев.

Матч состоялся сегодня в Краснодаре на одноименном стадионе.

Гол на 18 минуте забил игрок краснодарской команды Ари. На 45 минуте Виктор Классон удвоил счет, а затем на 55 минуте забил еще один гол, следует из трансляции матча на сайте Российской Премьер-Лиги.

По итогам игры, которая завершилась примерно в 18.30 мск, "Краснодар" с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице.

"Кавказский узел" ранее писал, что 22 апреля "Краснодар" проиграл ЦСКА в чемпионате России по футболу. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

Примечание:

"Новый манеж для занятия футболом открылся в Краснодаре", "Жители Геленджика пожаловались на отсутствие отдыхающих из-за мундиаля", ""Краснодар" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России".

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