Более 200 человек собрались на митинге дольщиков в Ростове-на-Дону

30 сентября 2018, 20:04

Дольщики Ростовской области и Краснодара на митинге потребовали от власти конкретных действий в решении их проблем.

Акция прошла сегодня в сквере имени Дортмунда, далеко от центра Ростова-на-Дону и каких-либо административных зданий. По словам одного из организаторов митинга Виктории Фролушкиной, "дольщики хотели гарантированно получить площадку для митинга".

"Другие площадки обычно оказываются заняты какими-то другими мероприятиями. 25 августа мы планировали митинг, но нам не согласовали несколько площадок, поэтому проводим здесь, к тому же рядом на проспекте Стачки находится один из проблемных объектов", - сказала Фролушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Ростова-на-Дону не согласовали дольщикам проведение митинга 25 августа, и местные жители отправились в Москву, где приняли участие во всероссийской акции протеста.

В ходе сегодняшнего митинга дольщики держали плакаты "Нам негде жить!", "Верните нам наши квартиры!", "Коррупция есть - квартир нет!" и другие плакаты с названиями своих жилищных комплексов: "Европейский", "Благодатный", "Южный", "Паллацио", "ТрестКурортстрой", а также краснодарского ЖК "Жемчужина" и домов в переулке Малый, 18, Штахановского, 25 Б и Воровского, 53 в Батайске, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Пока каждый из нас не получит ключи, я прошу вас, будьте активнее, интересуйтесь всем, что происходит вокруг вас, и я надеюсь, что со следующего года мы будем хоть у кого-нибудь праздновать новоселье!", - призвала собравшихся координатор объединенной рабочей группы дольщиков и пайщиков Ростовской области Ирина Власова.

Дольщица ЖК "Благодатный" рассказала, что дом уже четыре года является недостроем.

"Нас 265 дольщиков, которые остались без жилья. Много ответственных и безответственных людей приложили к этому руку. Четыре года мы стоим, и ничего не происходит. Вносятся поправки, предложения в законы, но пока еще ни одного дома не было достроено. В январе была создана рабочая группа, комиссия, было проведено совещание под руководством губернатора. К сожалению, выясняется, что до сего момента практически не было заседаний этой рабочей группы ни по одному объекту. Реальной работы этой "рабочей группы" нет. Я обращаюсь к власти, чтобы заставить работать рабочую группу по дорожным картам. Мы, дольщики, должны понимать, как наши права будут обеспечены", - заявила дольщица ЖК "Благодатный" Людмила Кипшара.

На митинг пришел заместитель департамента координации строительства и перспективного развития администрации Ростова-на-Дону Андрей Игнатов. Свое выступление перед дольщиками он начал со слов "ваша проблема - такая же моя проблема".

"Я очень прошу, приходите к нам и соседям расскажите, пусть приходят, список документов не такой большой - такой же, какой вы приносили в Стройнадзор. Давайте друг другу помогать!" - обратился он к дольщикам.

Одна из участниц спросила чиновника, будут ли внесены в законодательство положения о предоставлении дольщикам равных метров, однако Игнатов ответил, что "такой информации на сегодняшний день нет". Ответ был встречен гулом недовольства.

"Я купила двухкомнатную квартиру в краснодарском ЖК "Жемчужина". На сегодняшний день в моем корпусе построили 14 или 15 этажей, мой этаж даже не построен. Мы добились того, что большая часть - в реестре обманутых дольщиков. Если в Ростове что-то вроде бы двигается, то про Краснодар я бы такого не сказала, для краснодарцев это формальность. Не предпринимается никаких мер, и мы не знаем, сколько денег надо на достройку нашего ЖК. Нет ни плана, ни мер, абсолютно ничего. Мы очень ждем и надеемся, что нам будут предложены конкретные меры", - сказала дольщица краснодарского ЖК "Жемчужина", выступая перед участниками акции.

По данным организаторов, в митинге приняли участие более 200 человек. Мероприятие длилось почти два часа и завершилось без инцидентов. Участники акции приняли резолюцию, в которой содержатся требования обязать власти региона начать полномасштабное строительство проблемных объектов и сдать их в кратчайшие сроки, проверить работу правоохранительных органов по поиску денег дольщиков, вернуть реестр проблемных объектов Ростовской области, отмененный Госстройнадзором области. Резолюцию участники митинга планируют направить президенту России, премьер-министру, председателю Госдумы и уполномоченному по правам человека.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.