30 сентября 2018, 16:35
Британский пилот выиграл Гран-при "Формулы-1" в Сочи
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes выиграл Гран-при России, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" .
Как писал "Кавказский узел", Сочи получил право на проведение гонок в 2010 году. Трасса расположена на территории Олимпийского парка в Имеретинской низменности. Открытие автодрома состоялось 20 сентября 2014 года, а первая гонка серии "Формула-1" прошла 12 октября 2014 года. Российский этап "Формулы-1" изначально был запланирован на весну 2018 года, но затем был перенесен на сентябрь.
Российский этап сегодня завершился победой пилота Льюиса Хэмилтона. Второе место занял финн Валттери Боттас (Mercedes), третьим финишировал немец Себастьян Феттель (Ferrari). Российский гонщик Сергей Сироткин из команды Williams занял 18 место, пишет "Интерфакс".
"Организаторы "Формулы-1" в Сочи заявили о большом интересе зрителей", "Пилот "Формулы-1" Себастьян Феттель положительно оценил трассу для гонок в Сочи", "Победу в квалификации на Гран-при России в Сочи одержал гонщик Нико Росберг".
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30 сентября 2018, 16:35
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Британский пилот выиграл Гран-при "Формулы-1" в Сочи
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes выиграл Гран-при России, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" .
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