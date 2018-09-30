30 сентября 2018, 11:49

17 человек стали жертвами ДТП в Азербайджане

Два человека погибли, еще 15 получили травмы при столкновении туристического микроавтобуса с грузовиком в Сумгаите.

ДТП произошло в районе поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева под мостом, микроавтобус перевозил туристов из Баку в Губу. 

17 человек с различными травмами были доставлены в больницы, двое из них скончались в медучреждении, передает сегодня Report.az. Десять человек поместили в реанимационное отделение, уточнило издание.

Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщает со ссылкой на представителя Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова Axar.az.

"Кавказский узел" писал, что 26 агуста стало известно о столкновении двух легковых автомобилей в Сиязанском районе Азербайджана, погибли шесть человек, один получил тяжелые ранения.

Примечание:

"Семь человек стали жертвами ДТП на Ставрополье", "Четыре человека погибли при ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии", "Пять пассажиров автобуса стали жертвами аварии на Ставрополье".

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