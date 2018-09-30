17 человек стали жертвами ДТП в Азербайджане

17 человек с различными травмами были доставлены в больницы, двое из них скончались в медучреждении, передает сегодня Report.az. Десять человек поместили в реанимационное отделение, уточнило издание.

Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщает со ссылкой на представителя Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова Axar.az.

"Кавказский узел" писал, что 26 агуста стало известно о столкновении двух легковых автомобилей в Сиязанском районе Азербайджана, погибли шесть человек, один получил тяжелые ранения.