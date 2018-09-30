30 сентября 2018, 09:50

Азербайджан заявил об обстреле трех сел в зоне конфликта

Режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был нарушен 80 раз за минувшие сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября Азербайджан заявил о 94 обстрелах своих позиций, а днем ранее, 28 сентября, - о 79 обстрелах. В свою очередь военное ведомство Нагорного Карабаха заявило о 230 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю, с 23 по 29 сентября.

С утра 29 сентября до утра 30 сентября были обстреляны азербайджанские позиции в селах Ашагы Аскипара, Бала Джафарли и на безымянных высотах в Газахском районе, а также в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По данным оборонного ведомства, обстрелы велись как с расположенных на территории Армении позиций, так и с позиций "близ оккупированных сел".

По данным на 09.00 мск 30 сентября комментариев по поводу этого заявления на официальных сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха нет.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, но оно не прекратило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на"Кавказском узле". Обстрелы в зоне конфликта ведутся в течение двух лет каждый день, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" также писал, что 29 сентября собравшиеся на митинге в Баку активисты потребовали от властей Азербайджана приступить к силовому "освобождению Карабаха". Представитель официального Баку назвал митинг неуместным, поскольку власть использует все ресурсы для решения карабахского конфликта "как посредством дипломатии, так и усилением армии".

О положении дел в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" пишет на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Алиев и Пашинян договорились вместе предотвращать инциденты на границе", "Армения и Азербайджан поспорили о потерях в зоне конфликта", "Эрдоган подтвердил в Баку поддержку Азербайджана в карабахском конфликте".

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