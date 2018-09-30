Дилижанский тоннель в Армении закрыт после пожара

30 сентября 2018, 08:51

Поврежденный пожаром Дилижанский тоннель, связывающий Гегаркуникскую и Тавушскую области Армении, решено закрыть на ремонт, власти рекомендовали водителям пользоваться альтернативной дорогой.

Серьезный ущерб тоннелю был нанесен пожаром, который произошел 29 сентября.

Двигатель фуры с белорусскими номерами, перевозившей бытовую технику, загорелся во время движения по Дилижанскому тоннелю, пожар сопровождался взрывом, который повредил тоннельную вентиляцию, передает со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта, связи и информационных технологий республики "Спутник-Армения".

Тоннель временно закрыт на ремонт, водителям временно придется ездить в объезд, через село Семеновка, написал news.am. О сроках ремонта не сообщается.

Дилижанский тоннель протяженностью 2,26 километра соединяет Тавушскую и Гегаркуникскую области Армении. Этот тоннель имеет стратегическое значение, так как позволяет сократить на несколько километров расстояние до армяно-грузинской границы, при этом избавляя водителей от переезда по лавиноопасному горному перевалу «Севан-Дилижан», пишет armenianreport.com.

"Кавказский узел" писал, что в марте началось строительство дороги длиной около 26 километров, которая свяжет Нагорный Карабах с Арменией. Трасса станет третьей дорогой в Армению. Планировалось, что новая дорога будет построена до конца года.