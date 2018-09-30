Курортный сезон в Сочи завершается на фоне критики отдыхающих

30 сентября 2018, 05:50

Летний курортный сезон в Сочи завершается 1 октября. По предварительным данным чиновников, число туристов с начала года превысило 5 млн человек. Опрошенные "Кавказским узлом" отдыхающие пожаловались на отсутствие бесплатных туалетов, обилие машин, пробки, мусорные завалы.

"1 октября в Сочи закрывается купальный сезон. На курорте приблизительно отдохнули более пяти миллионов человек", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела по информационной поддержке массовых мероприятий Управления информации и аналитической работы администрации Сочи Ирина Попко-Садчикова.

По подсчетам чиновников, с начала года по 1 сентября город принял 4 миллиона 600 тысяч гостей. Три миллиона гостей посетили курорт с начала летнего сезона. По прогнозу, до конца курортного сезона (до 1 октября) количество туристов должно возрасти еще почти на миллион и достигнуть 5 миллионов 300 тысяч.

Начальник Управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что при подсчете туристов проводится мониторинг заполняемости санаториев, пансионатов, отелей, мини-гостиниц и гостевых домов.

"Мы также получаем и сводим данные от классифицированных объектов размещения. К примеру, число объектов, прошедших классификацию, выросло с 986 объектов в 2014 году до 2415 на сегодняшний день. Мы понимаем, что зачастую вне мониторинга остаются частники, сдающие комнату, квартиру или «койку». Кроме того, нельзя забывать о гостях, имеющих в Сочи собственную недвижимость и приезжающих сюда на выходные, в отпуск, на лето или в зимний сезон", - сказал он.

Он также отметил, что число туристов уточняется по косвенным показателям, таким как "динамика потребления продуктов питания организациями санаторно-курортного комплекса, объем услуг розничной торговли, объем внутригородских пассажирских перевозок, пассажиропоток по аэропорту и ж/д вокзалу, динамика численности занятых в отрасли".

"И, конечно, главный показатель курортного сезона – это поступления в бюджет", - сказал Доморат.

По словам заместителя председателя управления по курортному делу и туризму администрации Сочи Юлии Малородновой, по сравнению с прошлым годом роста цен на размещение в отелях и санаториях практически не было.

"Небольшое количество объектов размещения провели повышение в пределах инфляции. В этом летнем сезоне из-за Чемпионата мира по футболу 2018 года по постановлению Правительства РФ устанавливалась максимальная стоимость гостиничного обслуживания", - рассказала Малороднова корреспонденту "Кавказского узла".

с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Сочи, проходили игры чемпионата мира по футболу.

"В летние месяцы стоимость (проживания) увеличивается в объектах размещения прибрежного кластера, но для гостей курорт предлагает много альтернативных вариантов. Если кому-то дорого разместится у моря, то хорошим вариантом остается выбор горно-климатических курортов Красной Поляны. Здесь предлагали разнообразные летние пакетные предложения", - рассказала она.

По данным управления, в городе созданы специальные программы оздоровительного и санаторно-курортного отдыха «Открытый Юг» и «За здоровьем - в Сочи».

"Например, в период с 15 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года в Сочи можно отдохнуть более чем в 30-и санаториях по цене от 1300 рублей за сутки с человека. Это предложение включает в себя проживание, лечение и питание. Такое предложение довольно выгодно, поскольку позволяет сэкономить почти половину суммы. В сравнении с прошлым сезоном 2017-2018 годов стоимость по программе практически не изменилась. В этом летнем сезоне в частном секторе и хостелах города можно было поселиться за 500 рублей с человека. Стоимость номера на двоих с завтраком в трехзвездочных отелях составляла от 2500 рублей, в отелях 4 звезды - от 3800 в сутки, а в отелях 5 звезд - от 7500 рублей в сутки", - отметила Малороднова.

19 июля 2017 года Государственная дума приняла закон о введении в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму и Алтайском крае платы за пользование курортной инфраструктурой. Размер курортного сбора на Кубани - десять рублей в сутки. Сбор предполагалось ввести в мае 2018 года, однако в октябре в Законодательное собрание Краснодарского края было направлено предложение обнулить ставку курортного сбора на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, матчи которого прошли в трех городах юга России - Сочи, Волгограде и Ростове-на-Дону.

На вопрос о курортном сборе Юлия Малороднова сказала, что за две недели июля доход от сбора составил 8 329 792 руб.

По ее словам, по прогнозам всего в текущем году в Сочи планируется собрать 36 617 400 руб.

Туристы пожаловались на мусор в Сочи и отсутствие туалетов

30-летние туристы-молодожены из Москвы Алла и Денис Поляковы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что приехали в свадебное путешествие поездом на десять суток с 20 по 30 сентября, потому что слышали, что именно этот период является в Сочи бархатным сезоном, когда не холодно и не жарко.

"Мы остановились в частном секторе, который предложил нам пожилой мужчина, который встретил нас на вокзале. Сразу, как мы вышли из поезда, он подошел к нам и сказал, что у него в центре в шаговой доступности шикарный коттедж из нескольких комнат, и он сдаст нам комнату всего за три тысячи рублей. Мы подумали, что это вполне приемлемая цена - 30 тысяч за десять суток в Сочи. Мы пешком тащились с вокзала где-то километр в гору, как выяснилось, это был Завокзальный район. А коттедж оказался трехэтажным гаражом, где кроме нас жили уже человек двадцать. Наша комнатка - не более чем три на три метра. Там стоит только одна кровать и тумбочка. Мы были в ужасе и хотели уйти, но так устали с дороги, что решили остаться", - рассказал Денис Поляков. По его словам, туалет, умывальник и душ на всех, кто обитает в этом гараже, один.

Анну Полякову, по ее словам, поразило "обилие частных автомобилей всех регионов, расставленных где попало, даже на тротуарах.., огромные пробки, мусорные завалы и мало зелени.

"Пробками и количеством машин Сочи мало чем отличается от Москвы. Мусорные завалы, как курортная "достопримечательность", поразили больше всего. Люди бросают мусор прямо на дорогу, потому что все контейнеры забиты. В Сочи мы больше точно не поедем, грязно, некомфортно, отдых пропал зря. Денег мы потратили не мало. Билеты туда-обратно на поезде в люксе обошлись более 30 тысяч, проживание... - 30 тысяч рублей. Тысяч 30 ушло на питание и тысяч десять - на разные экскурсии по городу и сувениры. Итого, мы потратили более ста тысяч рублей за десять дней, но реального отдыха не получили", - отметила она.

40-летняя Инга приехала в Сочи из станицы Платнировской Краснодарского края, чтобы отдохнуть и заодно поработать сезонным продавцом в овощной палатке. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что три месяца жила в хостеле за 500 рублей в день, совмещая через день отдых с работой.

"В Сочи я встретила много кубанцев из разных станицы. Кто-то устроился дворником, кто-то уборщицей, кто-то, как я, продавцом. Зарплату работодатель в среднем платит тысячу рублей в день, но договора почти никто не подписывает. Зарплату задерживали. То, что заработала, отдала за жилье и питание, и еще вложила свои деньги, так как не хватило. Все, конечно, дорого. Не понравились мне высотки, недострои и то, что даже берег моря застроен. Не нравится то, что на пляже много услуг, но все они какие-то не цивилизованные. Массаж делала на пляже, потом все кости болели. Потом поела на пляже пирожков с мясом и отравилась - болела", - рассказала она.

Семейная пара из Хельсинки Отсо и Маргарита Элки приехали в Сочи на 20 дней, чтобы посмотреть олимпийскую столицу. По их словам, проживание в частном отеле обошлось в 80 тысяч рублей.

Супруги пользовались санаторным пляжем с пропускной системой, на котором, по их словам, было грязно. Кроме того, им не понравилось отсутствие бесплатных общественных туалетов в городе, обилие мусора и машин и плохой воздух.

"Впечатление от города не приятное. Мы с супругом поразились невоспитанности людей. В автобусах они толкались, ругались, наступали на ноги. Видно, что город красивый благодаря климатическим условиям, и много делалось к международным мероприятиям. Но делалось все некачественно и без расчета на то, что это останется потомкам. На тротуарах отваливается плитка, а приспособления для инвалидов в переходах не работают", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Маргарита Элки.

"На Агурских водопадах очень красиво. Но за что берут деньги, не ясно", -также сказала она.

Ее супруг Отсо Элки отметил, что походы в город были для него пыткой, так как нигде не было туалетов.