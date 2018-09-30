30 сентября 2018, 04:33

Масштабные проверки на автозаправках начались в Чечне

После взрыва на автозаправочной станции в селе Гехи по всей Чечне начались проверки всех АЗС. По словам работников грозненских заправок, сотрудники прокуратуры и МЧС проверяют все, от документов до сигнализации.

Как писал "Кавказский узел", в чеченском селе Гехи 26 сентября после пожара взорвалась автозаправочная станция. По словам местных жителей, после взрыва они почувствовали панику.

После взрыва на заправке в Урус-Мартановском районе проверки автозаправочных станций на предмет соблюдения правил противопожарной опасности начались в Чечне. Проверки организованы по указанию прокурора республики, сообщил 29 сентября «Кавказскому узлу» сотрудник надзорного ведомства. 

Как его словам, проверки автомобильных заправок проводятся с 28 сентября во всех районах республики. Представители прокуратуры совместно со специалистами МЧС и других ведомств проверяют соблюдение техники безопасности на АЗС, наличие систем оповещения и средств пожаротушения на объектах.

Работники АЗС в Грозном подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" начало проверок.  

«Пришли сотрудники прокуратуры, МЧС, местного отдела полиции. Проверяют буквально все, начиная от документов до пожарной сигнализации. Каких-то претензий вроде бы не было, во всяком случае, пока», - рассказал работник одной из грозненских АЗС Лема.

«У нас были проверки с участием прокурорского работника и пожарных. Осматривали территорию, емкости для топлива и все остальное. На вопрос о причинах проверки мне заявили, что это связано с последним ЧП в Гехи, когда взорвалась заправка, и такие проверки проходят везде», - сообщил работник автозаправки Хасан.

Примечание:

"Пострадавший при взрыве АЗС в Чечне выписан из больницы", "Незаконные автозаправки выявлены в Грозном", "Владелец АЗС в Грозном оштрафован на 200 тысяч рублей".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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