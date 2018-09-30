Противники и сторонники главы села по очереди перекрывали трассу в Армении

30 сентября 2018, 01:36

В селе Ухтадзор Араратской области Армении жители перекрыли дорогу, требуя отставки главы сельской общины Рафика Андреасяна. Сторонники главы выступили в его защиту и тоже перекрыли трассу. По словам Андреасяна, губернатор потребовал у него написать заявление об уходе.

Жители села Ухтадзор 28 сентября вышли на акцию протеста и потребовали отставки главы общины Рафика Андреасяна, пребывающего на должности 19 лет.

Глава села "неэффективно управляет", заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников протеста, местный житель Левон Варданян. По его словам, Андреасян назначает на должности своих близких,

Кроме того, по словам мужчины, многие общинные земельные угодья принадлежит Андреасяну и его семье.

Варданян добавил, что сначала участники протеста собрались перед зданием сельской общины и дали Андреасяну время до конца рабочего дня, чтобы он подал в отставку, в противном случае пригрозили перекрыть дорогу республиканского значения, ведущую в Иран.

При этом Варданян отметил, что на акцию протеста собралось "много" жителей.

«К нам приехал представитель районной администрации и попросил не идти на радикальные шаги, а Рафика Андреасяна призвал не нагнетать ситуацию и создать условия для проведения внеочередных выборов», - рассказал он.

Он также добавил, что на предложение Андреасяна обсудить все вопросы в зале здания администрации протестующие не согласились, "а сам он закрыл дверь и ушел, после чего противники главы общины перекрыли на несколько часов автомагистраль, в том числе машинами, и на дороге образовалась большая пробка".

По словам Варданяна, к ним приехал губернатор Араратской области Армении Гарик Саргсян, который призвал протестующих разблокировать автомагистраль хотя бы на час. «Жители села разошлись, дав главе общины время, чтобы тот подал в отставку, и пригрозили вновь заблокировать магистраль», - рассказал мужчина.

Заместитель губернатора Араратской области Армении Армен Багирян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что лично встречался с протестующими.

«Жители Ухтадзора не столько отставки главы общины требует, а требует проведения честных выборов, поскольку предыдущие, по итогам которых на эту должность был избран Рафик Андреасян, были сфальсифицированы», - сказал он.

29 сентября уже сторонники главы села из числа местных жителей перекрыли ту же дорогу республиканского значения, призвав Рафика Андреасяна не подавать в отставку.

«Нет никаких оснований для того, чтобы Андреасян подал в отставку, и его сторонников намного больше, чем противников», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Нарек.

По его словам, автомагистраль была блокирована около часа, затем дорогу открыли с условием решить проблему по поводу дальнейшей деятельности Рафика Андреасяна на посту главы сельской общины.

Глава общины Ухтадзор Рафик Андреасян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что губернатор Араратской области Армении Гарик Саргсян «вызвал его в свой кабинет и заявил, что он должен написать заявление об уходе».

По его словам, подобное требование губернатора незаконно.

Андреасян также отметил, что «все это грязные игры, а он не собирается подавать в отставку».