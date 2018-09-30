Противники главы Ухтадзора возле администрации села. Фото: RFE/RL

30 сентября 2018, 01:36

Противники и сторонники главы села по очереди перекрывали трассу в Армении

В селе Ухтадзор Араратской области Армении жители перекрыли дорогу, требуя отставки главы сельской общины Рафика Андреасяна. Сторонники главы выступили в его защиту и тоже перекрыли трассу. По словам Андреасяна, губернатор потребовал у него написать заявление об уходе.

Жители села Ухтадзор 28 сентября вышли на акцию протеста и потребовали отставки главы общины Рафика Андреасяна, пребывающего на должности 19 лет.

Глава села "неэффективно управляет", заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников протеста, местный житель Левон Варданян. По его словам, Андреасян назначает на должности своих близких, 

Кроме того, по словам мужчины, многие общинные земельные угодья принадлежит Андреасяну и его семье.

Варданян добавил, что сначала участники протеста собрались перед зданием сельской общины и дали Андреасяну время до конца рабочего дня, чтобы он подал в отставку, в противном случае пригрозили перекрыть дорогу республиканского значения, ведущую в Иран.

При этом Варданян отметил, что на акцию протеста собралось "много" жителей.

«К нам приехал представитель районной администрации и попросил не идти на радикальные шаги, а Рафика Андреасяна призвал не нагнетать ситуацию и создать условия для проведения внеочередных выборов», - рассказал он.

Он также добавил, что на предложение Андреасяна обсудить все вопросы в зале здания администрации протестующие не согласились, "а сам он закрыл дверь и ушел, после чего противники главы общины перекрыли на несколько часов автомагистраль, в том числе машинами, и на дороге образовалась большая пробка".

По словам Варданяна, к ним приехал губернатор Араратской области Армении Гарик Саргсян, который призвал протестующих разблокировать автомагистраль хотя бы на час. «Жители села разошлись, дав главе общины время, чтобы тот подал в отставку, и пригрозили вновь заблокировать магистраль», - рассказал мужчина.

Заместитель губернатора Араратской области Армении Армен Багирян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что лично встречался с протестующими.

«Жители Ухтадзора не столько отставки главы общины требует, а требует проведения честных выборов, поскольку предыдущие, по итогам которых на эту должность был избран Рафик Андреасян, были сфальсифицированы», - сказал он.

29 сентября уже сторонники главы села из числа местных жителей перекрыли ту же дорогу республиканского значения, призвав Рафика Андреасяна не подавать в отставку.

«Нет никаких оснований для того, чтобы Андреасян подал в отставку, и его сторонников намного больше, чем противников», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Нарек.

По его словам, автомагистраль была блокирована около часа, затем дорогу открыли с условием решить проблему по поводу дальнейшей деятельности Рафика Андреасяна на посту главы сельской общины.

Глава общины Ухтадзор Рафик Андреасян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что губернатор Араратской области Армении Гарик Саргсян «вызвал его в свой кабинет и заявил, что он должен написать заявление об уходе».

По его словам, подобное требование губернатора незаконно. 

Андреасян также отметил, что «все это грязные игры, а он не собирается подавать в отставку».

Примечание:

"Мэр Масиса освобожден под залог", "Парламентарии отклонили просьбу осудить разгон демонстрантов в Ереване", "Гукасян отказался признать вину в организации ереванских беспорядков".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

30 сентября 2018, 05:50

  • Курортный сезон в Сочи завершается на фоне критики отдыхающих

    Летний курортный сезон в Сочи завершается 1 октября. По предварительным данным чиновников, число туристов с начала года превысило 5 млн человек. Опрошенные "Кавказским узлом" отдыхающие пожаловались на отсутствие бесплатных туалетов, обилие машин, пробки, мусорные завалы.

30 сентября 2018, 04:33

30 сентября 2018, 03:34

30 сентября 2018, 02:35

30 сентября 2018, 01:36

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи