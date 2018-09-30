Один человек погиб при столкновении автомобиля с БТР в Дагестане

30 сентября 2018, 00:33

Ранее " Кавказский узел " писал, что 4 сентября в Кумторкалинском районе Дагестана произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, погибли четыре человека .

По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota врезался в припаркованный на обочине дороги бронетранспортер, сообщает ТАСС.

Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с припаркованным бронетранспортером в Хунзахском районе.

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