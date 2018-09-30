30 сентября 2018, 00:33
Один человек погиб при столкновении автомобиля с БТР в Дагестане
Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с припаркованным бронетранспортером в Хунзахском районе.
Авария произошла вечером 29 сентября возле села Тануси в Хунзахском районе.
По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota врезался в припаркованный на обочине дороги бронетранспортер, сообщает ТАСС.
В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля, пишут "Зори Табасарана".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 сентября в Кумторкалинском районе Дагестана произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, погибли четыре человека.
"Четыре человека пострадали в ДТП с военным "Уралом" и "Газелью" в Ингушетии", "Два человека стали жертвами ДТП с полицейской машиной в Ингушетии", "Три человека пострадали при ДТП со "скорой" в Ингушетии".
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Один человек погиб при столкновении автомобиля с БТР в Дагестане
Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с припаркованным бронетранспортером в Хунзахском районе.
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