30 сентября 2018, 00:33

Один человек погиб при столкновении автомобиля с БТР в Дагестане

Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с припаркованным бронетранспортером в Хунзахском районе.

Авария произошла вечером 29 сентября возле села Тануси в Хунзахском районе.

По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota врезался в припаркованный на обочине дороги бронетранспортер, сообщает ТАСС.

В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля, пишут "Зори Табасарана".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 сентября в Кумторкалинском районе Дагестана произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, погибли четыре человека.

Примечание:

"Четыре человека пострадали в ДТП с военным "Уралом" и "Газелью" в Ингушетии", "Два человека стали жертвами ДТП с полицейской машиной в Ингушетии", "Три человека пострадали при ДТП со "скорой" в Ингушетии".

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