29 сентября 2018, 19:52

Руководитель предприятия в Минводах обвинен в невыплате зарплаты 73 работникам

Передано в суд дело исполняющего обязанности директора муниципального предприятия "Комбинат общественного питания" в Минеральных Водах, задолжавшего сотрудникам свыше 1 млн 750 тысяч рублей, сообщили следователи.

По данным следствия, обвиняемый не выплачивал заработную плату 73 работникам с августа 2017 года по март 2018 года. "Денежные средства и.о. директора тратил на развитие и поддержание имиджа предприятия, а также погашение денежных требований других кредиторов", - проинформировало Следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

Руководитель предприятия обвинен по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о невыплате зарплаты 35 сотрудникам ставропольского предприятия, занимающегося строительством автодорог. Организация не выплачивала в полной мере зарплату, а также не доплачивала сотрудникам за опасные условия труда. В марте сотрудники фирмы добились выплат через прокуратуру.

Примечание:

"Глава предприятия в Северной Осетии обвинен в невыплате зарплаты 11 работникам", "Глава кубанского предприятия обвинен в невыплате зарплаты девяти сотрудникам", "Работники "Красного Октября" пожаловались на задержки зарплаты".

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