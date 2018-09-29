Шесть человек стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии

29 сентября 2018, 16:45

Два человека погибли, четверо госпитализированы после аварии на автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, авария произошла в 06.20 мск в Зольском районе, неподалеку от села Малка. Столкнулись автомобили "Лада Калина" и "Опель".

"В результате происшествия водитель "Лады" и его пассажир, 61-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте происшествия, в лечебное учреждение госпитализированы 30-летний пассажир "Лады", водитель "Опеля" и две женщины - пассажиры иномарки 48 и 45 лет", - сообщается на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

За рулем "Лады" находился 25-летний житель Дагестана, "Опелем" управлял 39-летний житель Ставропольского края. По предварительным данным, авария произошла после того, как водитель "Лады Калины", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, предположили в ведомстве.

В МВД также отметили, что жизни госпитализированных ничего не угрожает.

"Кавказский узел" ранее писал, что 8 сентября четыре человека погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии.