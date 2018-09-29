Азербайджан насчитал 98 обстрелов с армянской стороны

29 сентября 2018, 09:32

Военнослужащие Армении в течение суток 98 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 28 сентября Азербайджан обвинил Армению в 79 обстрелах.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 98 раз", - сообщило сегодня на своем сайте Министерство обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечается в сообщении.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09:32 мск 29 сентября не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Объявленное в апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта перемирие фактически не прекратило противостояния между Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся ежедневно в течение двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

На тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" отслеживает новости из зоны карабахского конфликта.