Жительница Чечни наказана после падения младенца из окна

29 сентября 2018, 08:34

Годовалый ребенок остался жив, выпав из окна пятого этажа в Грозном. Его мать признана виновной в плохом исполнении родительских обязанностей, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, мать малолетнего открыла окно, чтобы проветрить комнату, и занималась домашними делами, а оставшийся без присмотра ребенок упал на улицу. Он получил множество травм и был доставлен в больницу. Сейчас он находится дома, состояние здоровья ребенка оценивается как удовлетворительное, говорится в сообщении.

Возбуждать уголовное дело не стали. Мать ребенка привлечена к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, проинформировала 28 сентября на своем сайте прокуратура Чечни.

Комментариями матери ребенка или ее представителей "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жительница Чечни, сообщившая в WhatsApp о попытке похищения ребенка в селе Виноградном, 14 сентября отказалась от своих слов и принесла публичные извинения в эфире чеченского телеканала. Жители Чечни посчитали, что она сделала это под давлением.