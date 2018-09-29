Грузинская предпринимательница объявила голодовку у здания прокуратуры

29 сентября 2018, 12:22

Жительница Грузии четвертый день голодает в Тбилиси, требуя возбудить дело против банка, который отнял ее недвижимость за долги.

Учаидзе предупредила о начале голодовки еще 25 сентября, однако ни власти, ни врачи на это не отреагировали, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фридон Сихуашвили. "Мы разослали в медиа и общественные организации соответствующие объявления. По грузинскому законодательству, городские власти должны были организовать дежурство бригады медиков возле места голодовки, однако этого сделано не было", - сказал он.

Голодовка Учаидзе перед зданием Главной прокуратуры началась в 7 часов утра (06:00 мск) 26 сентября. Вечером протестующая ушла домой, а спустя 12 часов, около 09:00, вернулась обратно. "Я вынуждена идти домой, потому что ночью здесь очень холодно", - пояснила Кетеван Учаидзе корреспонденту "Кавказского узла". По состоянию на 28 сентября Учаидзе продолжала голодовку. Она пожаловалась, что постоянно чувствует голод, у нее упало давление, которое женщина поднимает, принимая медикаменты.

Голодающая сообщила, что проживает у своих родственников, но 15 октября родственники переезжают, и она останется на улице с пенсией в 180 лари (около 70 долларов).

Протестующая рассказала об обмане ее кредитором

По словам Учаидзе, в 2003 году она взяла кредит 500 тысяч долларов на ведение бизнеса и исправно выплачивала проценты до 2008 года. "В 2008 году, после августовской войны, торговля встала - у людей не было денег. Да еще и пожар произошел на рынке Лило, где у меня была торговая точка", - рассказала предпринимательница.

8-12 августа 2008 года на территории Грузии и непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии шли боевые действия с участием российских войск, говорится в материале о "Пятидневной войне", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". 11 декабря 2008 года на крупнейшем в Грузии товарном рынке в поселке Лило произошел пожар, в результате которого погиб человек и еще 12 были тяжело ранены. Пожар уничтожил 1500 квадратных метров площади рынка.

Кетеван Учаидзе сообщила, что пять месяцев подряд не могла выплачивать долг и попросила банк растянуть срок выплат с 10 до 15 лет, однако кредитор потребовал от нее заключения договора купли-продажи с последующим правом выкупа имущества, принадлежавшего Учаидзе. 30 марта 2009 года она подписала договор, согласно которому банк на год брал в управление ее собственность - торговую точку в центре Тбилиси и частный дом. Через несколько дней после этого Учаидзе пришла в банк, чтобы забрать экземпляр, подписанный управляющим банка, но, по ее словам, получила совсем другой договор, согласно которому она навсегда отдавала все свое имущество банку в счет кредита. Как утверждает Кетеван Учаидзе, впоследствии назначенная судом экспертиза подтвердила, что ее подпись на договоре была подделана.

Предпринимательница подала в прокуратуру жалобу на действия банка, однако дело двигалось медленно. Учаидзе рассказала, что тогда стала проводить пикеты у здания банка и перед прокуратурой, объявлять голодовки. По словам предпринимательницы, 12 июля 2011 года ее похитили силовики, вывезли в пригород Грузии, ударили по голове и пригрозили расправой, если она не прекратит голодовки и не отзовет заявление.

Учаидзе отсидела в тюрьме четыре года

В ноябре 2011 года прокуратура начала расследование в отношении банка, но уже через месяц саму Учаидзе, по ее словам, арестовали по обвинению в том, что она взяла у нескольких человек деньги под залог и не вернула. "После суда все, кто свидетельствовал против Кетеван, подошли и извинились перед ней, говорили, что на них надавили. Но, к сожалению, они теперь ничего не хотят подтверждать, потому что в этом случае они будут обвинены в лжесвидетельстве", - заявил адвокат Фридон Сихуашвили.

В сентябре 2012 года городской суд Тбилиси приговорил Учаидзе к 26 годам и шести месяцам тюрьмы за мошенничество. "Эта женщина за четыре года в тюрьме написала 500 жалоб, и ни одна из них не была рассмотрена", - отметил Сихуашвили.

Решением суда банк получил право собственности на имущество Кетеван Учаидзе. "Банк продал торговое помещение за 530 тысяч долларов - то есть за большую сумму, чем я была должна. А квартира до сих пор находится в собственности банка", - отметила Учаидзе.

В 2016 году Учаидзе была освобождена по амнистии. Ассоциация адвокатов Грузии, в которую она обратилась, просила прокуратуру провести дополнительное расследование, чтобы вернуть предпринимательнице дом, но реакции ведомства не последовало. В июне 2018 года Кетеван Учаидзе устроила голодовку у здания Главной прокуратуры. Ей пообещали помочь, но пока ничего не сделано, сообщил Фридон Сихуашвили.

Комментариями Главной прокуратуры Грузии относительно заявлений Кетеван Учаидзе и ее адвоката "Кавказский узел" не располагает. В банке, который получил в собственность торговое помещение и дом Учаидзе, заявили, что не могут дать оперативный комментарий за отсутствием пресс-службы. "Госпожа Кетеван Учаидзе должна написать заявление, точно зная имя служащего банка, который ответственен за это разбирательство, и тогда мы выдадим информацию ей, и она сможет оповестить о ней вас", - ответил корреспонденту "Кавказского узла" оператор горячей линии банка.

"Кавказский узел" не может проверить, ведет ли Кетеван Учаидзе круглосуточную голодовку.