Жители Грозного сообщили об усилении контроля за покупателями спиртного

29 сентября 2018, 04:59

Силовики вновь начали задерживать жителей Чечни на выходе из единственного в Грозном гипермаркета с алкогольным отделом, купленный алкоголь конфискуют, а задержанных штрафуют, сообщили "Кавказскому узлу" местные жители.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни проводят антиалкогольную политику, устанавливая ограничения на продажу спиртного и контроль за покупателями алкогольных напитков. В ноябре 2017 года супермаркет "Ассорти" в Грозном решил отказаться от торговли спиртным в знак поддержки этой политики. Весной 2018 года жители Грозного сообщили "Кавказскому узлу", что силовики у магазина в Грозном наблюдают за покупателями спиртного, отбирают купленный алкоголь и угрожают санкциями, а постоянных покупателей приглашают для "беседы".

Ограничения на продажу спиртного в Чечне вынудили некоторых предпринимателей закрыть бизнес в республике, однако не помешали нелегальной торговле алкоголем, рассказали ранее местные жители. Попытка чеченских силовиков задержать за покупку алкоголя командированных в Чечню сотрудников федеральной силовой структуры в начале марта привела к потасовке и ослаблению контроля за покупателями спиртных напитков.

Чеченские силовики усилили контроль на территории гипермаркета «Лента» - единственного в Грозном магазина с открытым отделом алкогольной продукции. Покупателей-мужчин из числа местных жителей силовики на выходе из магазина подвергают досмотру, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Гипермаркет «Лента» был открыт несколько лет назад у главной военной базы федеральных войск в Чечне и на сегодняшний день стал практически единственным местом, где официально реализуется алкоголь. В Чечне действует строгое ограничение по времени продажи спиртного: купить алкоголь можно только в течение двух часов, 8.00 до 10.00 мск. В последние дни местные жители вновь заметили в «Ленте» усиленный контроль покупателями спиртного, который после драки между местными и федеральными силовиками был на некоторое время отменен.

Житель Грозного Докка 28 сентября был остановлен на выходе из гипермаркета силовиками, которые потребовали предъявить им покупки.

«Утром ехал навестить больного друга в Аргуне, заехал [по пути] в «Ленту» купить кое-что из продуктов, фрукты и напитки, чтобы не ехать с пустыми руками. Прямо на выходе меня остановили двое [силовиков], один в гражданском, и требуют показать содержимое пакетов. Они решили, что я покупал алкоголь. На вопрос, на каком основании они проверяют людей, мне сказали, что они лишь исполняют указание руководства», - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Докка отметил, что прежде слышал от знакомых о задержаниях местных жителей, покупающих спиртное, при выходе из «Ленты». «Я не любитель алкоголя и думал, что меня это коснется. Нигде в других местах я с подобным не сталкивался, хотя бывал и в других регионах России, и в Казахстане», - подчеркнул он.

По словам местных жителей, раньше силовики дежурили и задерживали покупателей алкоголя близ гипермаркета, но за его территорией, в сентябре же проверки и задержания начались непосредственно на выходе из здания.

«Алкоголь [в гипермаркете «Лента»] продают строго утром, с 8 до 10 часов, так что вычислить покупателей им не составляет труда. Нужно просто посмотреть, кто заходит в алкогольный отдел. Раньше со стороны наблюдали, а теперь прямо на входе стоят и проверяют. Моего друга с приятелем на днях там задержали и увезли в отдел только за то, что они купили пару бутылок водки и пиво. Отпустили через день за деньги, по 5 тысяч рублей с каждого вроде бы как штраф. Алкоголь, конечно же конфисковали», - рассказал житель Грозного Гилани корреспонденту "Кавказского узла".

Другой житель Грозного рассказал о собственном опыте задержания за покупку алкоголя несколько недель назад.

«Я один раз попался после покупки спиртного в «Ленте», ехали с друзьями в горы, хотели отдохнуть. Спиртное купили без проблем, но не успели выехать на трассу, как нас догнали и остановили. Одного отпустили сразу, у него родственник был из начальства, а нас увезли в отдел и продержали до вечера. Сотрудники, молодые парни, [говорили] про мораль, ислам и прочее. Какое им дело до того, пьет человек или нет? Это ведь не преступление», - сказал Идрис корреспонденту "Кавказского узла".

Установленные силовиками антиалкогольные порядки схожи с облавами, которые устраивала в Чечне в конце 1990-х годов так называемая "шариатская полиция", отметил житель Грозненского района Умар. «Тогда они били бутылки с алкоголем и задерживали тех, кто его употреблял, еще за уединившимися парочками охотились», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Обойти установленные в Чечне ограничения на покупку спиртного при желании не составляет труда. В Грозном действуют подпольные точки продажи спиртного, а для легальной покупки алкоголя жители Чечни ездят в ингушский город Сунжа или дагестанский Хасавюрт, рассказал местный активист Асланбек.

«Также можно попросить [купить алкоголь в «Ленте»] кого-то из русских военных или не местных - задерживают только чеченцев, представителей других национальностей это не касается», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Чечне нет законодательно закрепленных правовых актов, предусматривающих задержание покупателей алкоголя. «С точки зрения закона подобные действия силовиков являются нарушением прав граждан. Нет у нас такой прописанной нормы, как задержание и штраф только за то, что человек приобрел спиртное», - сказал работающий в Чечне адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Представители МВД республики отказались комментировать задержания покупателей спиртного.