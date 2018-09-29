Антитеррористические учения силовиков прошли в Волгоградской области

Двухдневные учения проходили в Волгограде, Волжском и Городищенском районе. Сотрудники силовых структур отработали действия по пресечению терактов в людных местах и на опасных объектах.

Антитеррористические учения прошли 27 и 28 сентября.

Участие в учениях принимали объединенная группировка сил и средств Оперативного штаба в Волгоградской области, оперативные группы трех муниципальных образований, сообщает сегодня "Блокнот".

Силовики выполнили задачи по предотвращению террористических актов, которые, по легенде учений, были организованы на объектах топливно-энергетического комплекса и в местах массового скопления людей, передают со ссылкой на сотрудника оперативного штаба в Волгоградской области "Новости Волгограда".

"Кавказский узел" писал, что 27 апреля в ходе учений в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону из здания эвакуировали пассажиров, были задержаны три рейса.