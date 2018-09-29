29 сентября 2018, 00:29

Житель Карачаево-Черкесии оштрафован за экстремизм

Суд назначил штраф жителю Зеленчукского района за то, что он распространял признанную экстремистской литературу, сообщила прокуратура.

Па данным ведомства, запрещенную литературу местный житель хранил у себя дома "с целью массового распространения".

"Внесенную в федеральный список экстремистских материалов литературу экстремистского содержания... он рекомендовал для прочтения окружающим", - сообщила 28 сентября прокуратура Карачаево-Черкесии на своем сайте.

Обновляемый общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими, опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".  В соответствии со статьей 13 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" он  "подлежит периодическому опубликованию в средствах массовой информации". 

Зеленчукский районный суд по требованию прокурора оштрафовал местного жителя по статье о распространении экстремистских материалов (ст.20.29 КоАП РФ), запрещенная литература была конфискована, уточнило ведомство. О сумме штрафа не сообщается, однако известно, что штраф для граждан, предусмотренный данной статьей, составляет от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Комментариев от жителя Зеленчукского района или его представителей по поводу решения суда не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в июне трое жителей Карачаево-Черкесии были заподозрены в массовом распространении в соцсетях экстремистских материалов.

Примечание:

"Два предполагаемых боевика убиты на Ставрополье", "ФСБ рапортовала о задержании пятерых сторонников ИГ* в Махачкале", "ФСБ назвала 12 убитых на Северном Кавказе участниками ИГ*".

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