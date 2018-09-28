Конвой выставлен у палаты осужденного пластического хирурга в Волгограде

28 сентября 2018, 21:44

Волгоградский областной суд постановил арестовать находящегося в больнице пластического хирурга Марсело Нтире, пока рассматривается его апелляция на приговор по делу о смерти пациентки. У палаты Нтире выставлен конвой, который должен доставить его в СИЗО сразу после выписки.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня суд приговорил к трем годам колонии гендиректора частной клиники в Волгограде, признав врача виновным в смерти пациентки, которой он сделал пластическую операцию.

По данным следствия, 16 ноября 2016 года гендиректор клиники лично проводил операцию по коррекции подбородка 23-летней девушке. Она скончалась после введения обезболивающего, к которому у пациентки были противопоказания. По мнению суда, сам способ коррекции подбородка также был выбран врачом неверно. Суд не только приговорил обвиняемого к лишению свободы, но и обязал его выплатить близким пациентки миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Сегодня суд принял решение об аресте Марсело Нтире, сообщила представитель пресс-службы областного суда корреспонденту "Кавказского узла". "Адвокаты представили справку, что Марсело Нтире все еще находится на стационарном лечении. В связи с тем, что судом первой инстанции ему мера пресечения не избиралась, а в отношении него вынесен обвинительный приговор с реальным лишением свободы, суд апелляционной инстанции избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца с момента его фактического задержания, чтобы он не скрылся от суда. Конвой сейчас должен ехать в больницу и оттуда транспортировать его в СИЗО. Но там все будет зависеть от состояния его здоровья", - сказала она.

Следующее заседание начнется в 10.00 утра 5 октября, добавила представитель суда.

Адвокат Нтире Давид Атанесян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не знает, как будет осуществлен арест. "Я не федеральная служба исполнения наказаний, поэтому затрудняюсь сказать. Комментировать пока не желаю. Мы пока проводим совещание, по итогам примем решение", - заявил он.

Защита потерпевшей стороны усомнилась в болезни осужденного

Рассмотрение апелляции на приговор пластического хирурга Марсело Нтире началось 27 августа, суд несколько раз переносился из–за болезни осужденного.

На заседании 3 сентября, на котором побывал корреспондент "Кавказского узла", адвокаты Марсело Нтире предоставили справку о его лечении в клинике. "Справка предоставлена из клиники, где периодически практикует господин Марсело, поэтому, думаю, он с руководством в прекрасных отношениях", - заявила в суде адвокат потерпевшей стороны Наталья Синявская. Она добавила, что сомневается в объективности документа.

Синявская обратилась к суду с просьбой запросить клинику, может ли Марсело Нтире принимать участие в судебных разбирательствах. Этот же вопрос она попросила направить в комитет здравоохранения Волгоградской области. От комментариев корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Синявская отказалась.

Врачи выступили в защиту Марсело Нтире

Ранее, в августе, в Волгограде прошел "круглый стол", на котором врачи высказались в защиту осужденного пластического хирурга. "Спрогнозировать появление анафилактического шока практически невозможно. Пациент сам может не знать или не помнить, что у него есть аллергия на тот или иной препарат или действующее вещество. Я считаю, что это несчастный случай, но никак не уголовное дело", - привел 25 августа слова члена Волгоградской медицинской палаты, врача Владимира Дербенцева "Блокнот-Волгоград".