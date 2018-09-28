28 сентября 2018, 20:49
Суд взыскал с энергетиков в Нальчике 1,2 миллиона за долги
Арбитражный суд Кабардино-Балкарии постановил взыскать с "Каббалкоммунэнерго" остаток долга более чем на 53 миллиона перед "МРСК Северного Кавказа".
Как писал "Кавказский узел", "МРСК Северного Кавказа" подало иск о взыскании долга с "Каббалккоммунэнерго" в мае.
Суд удовлетворил требования "МРСК Северного Кавказа" и постановил выплатить этой компании 1,198 миллиона рублей. 51,9 миллиона рублей долга компания уже погасила ранее, со ссылкой на материалы Арбитражного суда Кабардино-Балкарии сообщил сегодня "Интерфакс".
МУП "Каббалккоммунэнерго" обслуживает и эксплуатирует электрические сети мощностью 0,4-6-10 кВ, которые находятся в Нальчике и его пригородах.
"Кавказский узел" не располагает комментариями представителей "Каббалкоммунэнерго" относительно решения суда. На сайте администрации Нальчика к 20:49 мск 28 сентября также нет комментариев относительно взыскания долга с муниципального предприятия.