Участник потасовки в штабе "Процветающей Армении" отпущен под залог

28 сентября 2018, 18:25

Задержанный после обысков и потасовки с полицией в предвыборном штабе партии "Процветающая Армения" заместитель руководителя административного района Ачапняк в Ереване Григор Григорян освобожден из-под стражи почти за 21 000 долларов.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября, за день до выборов в Совет старейшин Еревана, полиция провела обыск в одном из предвыборных штабов партии "Процветающая Армения" (ППА) в админрайоне Ачапняк. Обыск проводился в связи с получением правоохранителями информации о взятках, однако в партии заявили о политическом преследовании. В ходе обысков между полицией и сторонниками партии произошла потасовка, по факту которой было возбуждено уголовное дело.

Григор Григорян был задержан 25 сентября. По данным Следственного комитета Армении, Григорян во время обыска в предвыборном штабе ППА ворвался в помещение, а также призвал около 40 человек, находящихся снаружи, также войти в штаб и не позволить следователю изъять жесткий диск с записью камеры видеонаблюдения.

Григоряну было предъявлено подозрение по ч.1 ст. 316 (применение насилия в отношении представителя власти) и ч.2 ст. 332 (воспрепятствование осуществлению правосудия и следствия) УК Армении. Максимальное наказание, которое грозит Григоряну, предполагает лишение свободы на срок не более пяти лет.

Сегодня суд первой инстанции счел возможным применение в отношении Григоряна санкции в виде залога. По решению суда он был отпущен под залог, сумма которого составляет 10 млн драмов (более $20 700), сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По состоянию на 18.00, на сайте Следственного комитета Армении нет информации по делу Григора Григоряна.

Напомним, 23 сентября в столице Армении прошло голосование на выборах в Совет старейшин Еревана. Явка на выборах составила не менее 43%. Блок премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг" набрал 81,06% голосов на выборах в Совет старейшин Еревана, сообщил ранее ЦИК Армении. В парламент Еревана также проходят партия "Процветающая Армения" и блок "Луйс".

Связанные с выборами в Ереване новости "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван: выборы старейшин".