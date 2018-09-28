НАК подтвердил убийство боевика в Дагестане

28 сентября 2018, 16:10

Боевик убит сегодня в районе Буйнакского перевала после того, как открыл огонь по силовикам, заявил Национальный антитеррористический комитет. Источник в правоохранительных органах сообщил, что убитый оказался участником эндирейской группировки Шамилем Билаловым.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 сентября в Буйнакском и Кумторкалинском районах Дагестана. был объявлен режим КТО. Сегодня источники сообщили о том, что силовики убили 26-летнего жителя села Эндирей Хасавюртовского района.

Минувшей ночью в горно-лесистой местности в районе Буйнакского перевала силовики обнаружили и блокировали вооруженного человека, который оказал сопротивление и был убит в перестрелке, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В сообщении отмечается, что ни силовики, ни мирные жители не пострадали.

По данным НАК, убитый причастен к преступлениям террористической направленности. Силовики нашли на месте перестрелки автомат, пистолет, самодельную бомбу, боеприпасы и специальное снаряжение, информировало ведомство на своем сайте.

На оперативном видео, опубликованном на сайте НАК, видны силовики, которые прочесывают лесистую местность в горах и занимают позицию. В конце ролика демонстрируется лежащие на земле автомат и рюкзак.

Личность убитого близ поселка Талги установлена, им оказался боевик эндирейской группировки Шамиль Билалов 1992 года рождения, со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил ТАСС.

Уроженец села Эндирей Хасавюртовского района Шамиль Билалов включен в федеральный список террористов и экстремистов, опубликованный на сайте Росфинмониторинга. Ранее человека с таким именем источники в силовых структурах называли в числе подозреваемых в нападении на пост полиции у Кизилюрта, которое произошло 25 декабря 2016 года. Официального подтверждения этой информации не было. Отметим, что ответственность за атаку на полицейских в Кизляре взяла на себя запрещенная судом в России и признанная террористической организация "Исламское государство".

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