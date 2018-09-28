Назначение Кокова указало на недоверие Кремля элитам Кабардино-Балкарии

28 сентября 2018, 16:54

Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков устраивает группы влияния в республике, однако его назначение говорит о недоверии федерального центра местным чиновникам после конфликта в Кенделене, заявили политологи.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин 26 сентября объявил о решении назначить Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии. По словам Путина, глава республики Юрий Коков попросил перевести его на работу в Москву. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи сочли отставку Юрия Кокова следствием конфликта в Кенделене.

18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы. Произошли стычки, село оцепили силовики. На следующий день столкновения между активистами и силовиками произошли в окрестностях Кенделена, в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. Инициаторами конфликта Юрий Коков назвал провокаторов, целью которых было "сделать республику менее привлекательной для инвестиций".

Эксперты указали на связь назначения Кокова с инцидентом в Кенделене



Назначение Казбека Кокова врио главы Кабардино-Балкарии показало недоверие Москвы чиновникам из республики, заявил член Общественной палаты республики, профессор КБГУ Мурат Хоконов.

"Спусковым крючком стали события в Кенделене. Раньше говорилось, что в Кабардино-Балкарии нет экономических достижений, но зато все стабильно. Но события в Кенделене показали, что и стабильности в обществе нет. Поэтому власть показала свое недоверие к местным властям", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Мурат Хоконов.

По его мнению, Кремль давно готовил Казбека Кокова для этой должности. "В Кремле хорошо знают только фамилию Коков. Путин сказал, что Казбек однофамилец, но однофамильцев Коковых не бывает. Они все родственники. Его назначение приблизил не только конфликт в Кенделене, но и в целом политико-экономическая ситуация в республике", - отметил он.

Общая сумма долга Кабардино-Балкарии перед "Газпромом" к началу 2018 года составляла 12 млрд рублей. 11 июля глава правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал работу чиновников СКФО и рекомендовал главам республик, а также руководителям ПАО "Газпром" и ПАО "Россети" провести анализ действий их подчиненных и "по результатам принять меры дисциплинарного характера".

По словам Хоконова, у Кремля в Кабардино-Балкарии "короткая кадровая скамейка". "Скамейка короткая, но она есть. Если бы никого не было, то назначили бы человека извне. Но даже в этом случае у Кремля нет уверенности, что человек из другого региона сможет хорошо работать и контролировать ситуацию в республике", - заявил политолог, указав на правильность назначения выходца из Кабардино-Балкарии.

Кремль показывает недоверие к местным чиновникам, но решение назначить знакомого с Кабардино-Балкарией чиновника – правильное, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

"Пример Дагестана показывает, что Путин не доверяет местным чиновникам, но это не означает, что везде должен быть применен дагестанский сценарий. Да и везде дагестанский опыт применять не получится", - пояснил Алексей Малашенко.

По его словам, назначение чиновника, не имеющего никакого отношения в Кабардино-Балкарии, было бы ошибкой Кремля. "Опыт Дагестана в целом уникален в этом плане. Дагестан нельзя сравнивать с КБР. Там (в Дагестане) все намного сложнее. Поэтому повторять этот опыт в Кабардино-Балкарии, прислать туда "варяга" – было бы не лучшей идей", - уверен политолог.

3 октября 2017 года после ухода в отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова врио главы республики был назначен заместитель председателя Госдумы, глава фракции "Единой России", бывший замглавы МВД Владимир Васильев.

Однако, по мнению Малашенко, после назначения своего человека в Кабардино-Балкарии, Кремль все равно не сможет полностью взять под свой контроль ситуацию в республике. "Полностью взять под контроль ситуацию в КБР после конфликта в Кенделене Кремлю не удастся даже через назначение Кокова. Его назначение означает, что Кремль всерьез опасается повторения подобных случаев и принимает меры. Везде будет то-то происходить, если меры не предпринимать. Контроль Кремля на Северном Кавказе так или иначе будет усиливаться. На очереди Ингушетия и Чечня", - считает политолог.

Кандидатура Казбека Кокова устраивает кланы Кабардино-Балкарии

Казбек Коков является приемлемым кандидатом для всех групп влияния в Кабардино-Балкарии, уверен доцент КБГУ, политолог Тимур Тенов. "Назначение говорит о политическом чутье Путина. Клановые войны вели одни персонажи, а назначен был неожиданный для всех человек. Казбек Коков относительно молод, его имя не ассоциируется с (группами влияния), которые вели борьбу за власть. Он чист в этом плане", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Тимур Тенов.

Отец Казбека Кокова - Валерий Коков - почти 15 лет являлся главой Кабардино-Балкарии. Сам Казбек Коков с апреля 2013 года работал советником регионального блока управления президента России по внутренней политике, курируя Северо-Кавказский регион, отмечается в его биографии, размещенной на "Кавказском узле".

По его словам, задача Кремля заключается в организации эффективного управления. "Конфликта (в республике) как такового нет. Несколько общественных организаций должны быть наказаны по закону за деятельность, подогревающую столкновения. Это проблема управленческого плана, а не социальная", - подчеркнул Тимур Тенов.

Он также отметил, что у Кремля не было никаких оснований вводить во властные структуры Кабардино-Балкарии абсолютно стороннюю фигуру. "Здесь аналогии больше идут с Чечней. Там сын Ахмата возглавил республику (Рамзан Кадыров был назначен главой Чечни после смерти своего отца, первого президента республики Ахмата Кадырова. - Прим. "Кавказского узла"), здесь сын Валерия Кокова Казбек", - заявил Тенов.

"Кавказский узел" публикует новости о противостоянии у селения Кенделен на тематической странице "Кенделен: битва за историю".