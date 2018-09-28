Казбек Коков. Фото: Пресс-служба парламента КБР, parlament-kbr.ru

28 сентября 2018, 14:38

Матовников призвал депутатов помочь новому главе Кабардино-Балкарии

Полпред президента в СКФО Александр Матовников сегодня представил парламенту и правительству Кабардино-Балкарии врио главы республики Казбека Кокова.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября президент России предложил Казбеку Кокову возглавить Кабардино-Балкарию, так как глава республики Юрий Коков подал в отставку и попросил перевести его на работу в Москву

Опрошенные "Кавказским узлом" политологи сочли отставку Юрия Кокова следствием конфликта в балкарском селе Кенделене, жители которого 18 сентября не пропустили через населенный пункт участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы. Инициаторами конфликта Юрий Коков назвал провокаторов, целью которых было "сделать республику менее привлекательной для инвестиций". Подробности конфликта в селе Кенделен и его причины приведены  "Кавказским узлом" в видеосюжете "Битва за Кенделен: балкарцы не пропустили кабардинцев".

Сегодня полпред в СКФО представил в Нальчике врио главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

"Назначение на должность врио главы КБР - свидетельство высокого доверия президента Российской Федерации. Прошу депутатов парламента Кабардино-Балкарии, независимо от ваших политических взглядов, конфессиональной либо национальной принадлежности, быть союзниками назначенному президентом России врио главы региона, [оказать] всестороннюю помощь и поддержку", - цитирует Александра Матовникова ТАСС.

В свою очередь Казбек Коков заверил, что будет добиваться повышения качества жизни в Кабардино-Балкарии, передает "Интерфакс".

Отец Казбека Кокова - Валерий Коков - почти 15 лет являлся главой Кабардино-Балкарии. Сам Казбек Коков с апреля 2013 года работал советником регионального блока управления президента России по внутренней политике, курируя Северо-Кавказский регион, отмечается в его биографии, размещенной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Юрий Коков назначен замсекретаря Совбеза", "ЦИК сообщил сроки выборов в Кабардино-Балкарии и Астраханской области", "Глава Минфина Кабардино-Балкарии отправлен в отставку".

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