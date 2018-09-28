Предполагаемый боевик убит при спецоперации в Дагестане

28 сентября 2018, 12:22

Силовики убили вооруженного боевика из эндирейской группировки в зоне контртеррористической операции в Дагестане, сообщили сегодня источники.

Как писал "Кавказский узел", режим КТО был объявлен 27 сентября в Буйнакском и Кумторкалинском районах Дагестана. На территории Буйнакского района КТО стала второй за месяц, в Кумторкалинском районе - первой в 2018 году.

"Поступила информация, что в зоне действия режима контртеррористической операции силовики уничтожили одного боевика. Данная информация пока проверяется", - цитирует свой источник "Интерфакс".

Убитым оказался 26-летний житель села Эндирей Хасавюртовского района. Он входил в эндирейскую группировку и давно разыскивался, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона "АиФ Дагестан".

Информации об убийстве жителя села Эндирей в зоне КТО на сайтах Национального антитеррористического комитета и МВД по Дагестану сегодня к 12.20 мск нет.

Карта с административно-территориальным делением Дагестана и справочная статья "Режим контртеррористической операции (КТО)" опубликована в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" .

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