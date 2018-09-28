Полицейская машина в Батуми. photo: Sputnik / Seyran Baroyan https://sputnik-georgia.ru/incidents/20180827/241863751/Stolknovenie-trajlerov-paralizovalo-dvizhenie-v-centre-Batumi.html

28 сентября 2018, 11:20

Четыре ребенка стали жертвами аварии в Батуми

Один ребенок погиб и трое пострадали в результате столкновения такси и грузовика в Батуми.

Авария произошла сегодня ночью на улице Багратиони. Такси, в салоне которого находились дети, столкнулось с припаркованным грузовиком.

В результате ДТП погиб двухлетний ребенок, еще трое детей доставлены в Республиканский центр материнского и детского здравоохранения, сообщила телекомпания Rustavi2.

"Бригада скорой помощи на месте обнаружила двухлетнего ребенка уже погибшим. В машине находились еще трое детей. Одному из них четыре года, двоим другим по пять лет", - цитирует заместителя директора батумского Центра скорой помощи Бадри Паксадзе News Tbilisi.

По словам врачей, жизни пострадавших детей ничего не угрожает. Полицейские начали расследование уголовного дела о ДТП. Водитель доставлен в полицейский участок, передает со ссылкой на МВД Грузии Аджарское телевидение.

Ранее "Кавказский узел" писал о ДТП в Грузии, жертвами которого стали 10 человек. Авария, в результате которой один человек погиб и еще девять пострадали, произошла 14 сентября в Ткибули.

Примечание:

"Четыре человека погибли при ДТП в Азербайджане, пятеро ранены", "26 граждан Азербайджана ранены в ДТП на территории Турции", "Автомобиль сбил шестерых спасателей МЧС в Баку".

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