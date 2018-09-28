Участники шествия. Ереван, в ночь на 30 июля 2016 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

28 сентября 2018, 05:18

Пострадавшие в столкновениях в Сари Таг потребовали наказать силовиков

Дело о применении силовиками насилия против активистов и журналистов в ереванском районе Сари Таг не закрыто, а только приостановлено, поэтому работа по выявлению виновных продолжается, сообщила Специальная следственная служба Армении. Пострадавшие назвали решение следствия несправедливым.

"Кавказский узел" информировал, что в ночь на 30 июля 2016 года в районе Сари Таг произошло столкновение демонстрантов с полицией, в ходе которого пострадали и журналисты. 25 сентября лидер "Конструктивной партии Армении" Андреас Гукасян сообщил, что следствие прекратило дело о применении силовиками насилия против активистов и журналистов в связи с отсутствием обвиняемых.

Несколько жителей Сари Таг были арестованы и обвинены в применении насилия в отношении представителей власти. 8 июня 2018 года суд постановил отпустить на свободу четырех жителей ереванского района Сари Таг, обвиненных в беспорядках во время захвата здания полка полиции отрядом "Сасна Црер". 27 июня были отпущены под подписку о невыезде еще трое.

Следствие не прекратило расследование дела о насилии против демонстрантов в Ереване в 2016 году, а лишь приостановило его. Это не означает, что приостановлены следственные мероприятия и оперативно-разыскные работы в рамках дела, сообщила 27 сентября Специальная следственная служба Армении.

По информации следствия, по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят девять человек, в том числе полицейские, приговоры в отношении восьмерых уже вступили в силу, в отношении девятого судебное расследование еще не завершено.

В рамках этого уголовного дела будут продолжены оперативно-разыскные работы и следственные мероприятия для выявления личностей других людей, совершивших преступные действия, заверило ведомство.

Гукасян считает, что решение о приостановлении расследования следует отменить, поскольку, по его словам, случаи применения насилия со стороны силовиков в штатском зафиксированы в разных видеоматериалах. По его словам, следствию известны все силовики, которые в тот день применяли против демонстрантов спецсредства. "Посему считаю необходимым обжаловать решение ССС", - написал Гукасян на своей странице в Facebook.

Андреас Гукасян был задержан в ночь на 30 июля 2016 года после шествия в поддержку отряда "Сасна Црер". Первоначально Гукасяна обвинили в организации беспорядков, но в июне 2017 года ему вменили также захват здания, захват заложников и ношение оружия. Гукасян не признал вину. 7 мая 2018 года его освободили под подписку о невыезде. На "Кавказском узле" опубликована биография Андреаса Гукасяна. 

Решение о приостановлении уголовного дела о применении насилия против демонстрантов намерены обжаловать и журналисты, пострадавшие во время столкновения в Сари Таг в ночь на 30 июля 2016 года.

Ряд журналистов, в числе которых Марут Ванян, Тигран Бадалян, Геворг Газарян, Мариам Григорян, признаны потерпевшими по данному уголовному делу, отметил журналист Роберт Ананян. "Смешно основание для приостановления уголовного дела: неизвестны обвиняемые... И эта несправедливость происходит при власти Никола Пашиняна, и уверен, он в курсе дела", - написал Ананян на своей странице в Facebook.

Как только решение о приостановлении расследования будет получено в письменном виде, адвокат подаст на него жалобу, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" Роберт Ананян.

Адвокат Мушег Шушанян в свою очередь возмущен решением следствия, указав, что это решение является поводом для серьезного беспокойства. "Используемое следствием словосочетание "события в Сари Таг" никак не оправдано, поскольку в Сари Таг произошло не событие, а очень конкретная жесткая расправа с мирными демонстрантами... и по счастливой случайности не было жертв", - написал Шушанян на своей странице в Facebook.

Напомним, что вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения  "Учредительный парламент", удерживал здание ППС в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года. На "Кавказском узле" опубликована хроника захвата отрядом "Сасна Црер" здания полка полиции.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов". 

Примечание:

"Генерал полиции обвинен в превышении полномочий при разгоне сторонников Пашиняна", "Парламентарии отклонили просьбу осудить разгон демонстрантов в Ереване", "Гукасян отказался признать вину в организации ереванских беспорядков".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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