Фотовыставка в Тбилиси напомнила об изгнании грузинских беженцев из Абхазии

28 сентября 2018, 05:38

Беженцы из Абхазии, покинувшие родину 25 лет назад, поделились воспоминаниями о событиях 1992-1993 года на открывшейся в Тбилиси фотовыставке.

Фотовыставка "We remember" ("Мы помним"), посвященная 25-летию падения столицы Абхазии, прошла в Национальной библиотеке Грузии им. Ильи Чавчавадзе. На выставке, организованной неформальным движением "МИГ Апхазети", были представлены документальные фотографии времен войны в Абхазии с 1992 по 1993 год, передает корреспондент "Кавказского узла".

Грузино-абхазская война длилась 413 дней в 1992-1993 годах. Бои за столицу Абхазии прошли 16-27 сентября 1993 года. Всего в войне со стороны Абхазии участвовали более 12 тысяч человек. Согласно данным министерства обороны республики, 2,7 тысячи человек погибли во время боевых действий, свыше 5 тысяч получили ранения. Около 200 человек считаются пропавшими без вести. Со стороны Грузии в вооруженном противостоянии погибли более 10 тысяч военных и мирных жителей, 300 тысяч человек были изгнаны из Абхазии.

Большую часть экспозиции составляют работы корреспондента Нильтона Малколма, который общался с беженцами из Абхазии, создавшими сайт abkhazeti.ru, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" организатор выставки Эрминэ Григолия.

"Когда он узнал, что мы из Абхазии, то сам вышел на нас и сказал, что работал в Абхазии", - пояснил Григолия. Малколм признался, что "нигде не встречал такой жестокости и ненависти к ближайшим соседям, какую видел в Абхазии", - сказал организатор выставки.

По его словам, корреспондент разрешил использовать свои фотографии для экспозиции за символическую плату, что позволило провести несколько выставок в Тбилиси, Нью-Йорке, Киеве, Москве и Париже.

Григолия выразил сожаление, что в библиотеку пришло слишком мало людей.

"Это, конечно, обидно. Вообще тема войны осталась далека от остальной Грузии, она затрагивает нас, беженцев", - отметил он.

Тема Абхазии и войны мало освещается в грузинской литературе, это происходит потому, что беженцы и ветераны не любят вспоминать то слишком тяжелое время, а остальные не были там и не владеют информацией, считает Григолия.

На фотографиях запечатлены моменты перестрелок, исхода беженцев из Абхазии, сцены расстрела членов правительства Абхазии, произошедшего в день штурма здания Верховного Совета в Сухуми 25 лет назад.

"Это очень тяжелые фотографии. Я как будто второй раз прошла через тот круг ада, который пережила во время войны", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" беженка из Сухуми Аза.

"Моего отца убили и тело не могут найти. Соседи говорят, что его труп три квартала возили по асфальту... Он был простым инженером", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" беженка Мэри.

Молодые ребята, помогавшие в организации выставки, не помнят войну в Абхазии, поскольку были еще детьми, однако она оставила свой след в их судьбе, рассказали они корреспонденту "Кавказского узла".

Георгий Губашвили рассказал, что когда его семье пришлось уехать из села Эшера в пригороде Сухуми, ему было четыре года. Георгий вспоминает, что помнит только какого-то мужчину с автоматом. Его мама рассказала, позднее, что этот человек кричал - "сейчас я вас расстреляю, как собак, а все спишется на войну".

"Но тут же к нему подбежали местные, эшерские абхазы, отняли автомат, сказали, что эта семья ничего плохого не делала. Это позволило нам спастись", - сказал Губашвили.

По его словам, еще одно его воспоминание связано с подъемом на трап самолета, который 27 сентября вывозил людей из аэропорта в селе Бабушера.

"Помню, как мать держала меня на руках и всходила на трап самолета", - рассказал он. Один из военных взял меня у матери, чтобы было легче пройти в салон, а потом предложил отдать ей ключи от своей тбилисской квартиры, пояснил он. "Военный сказал, что еще должен остаться в Абхазии, а .... мы можем пожить в его квартире. Мать отказалась, поскольку мы летели к родственникам. А зря - так бы мы знали имя этого человека. С тех пор мы его не видели и не знаем, кто он. Я пытался найти его, но безуспешно", - сказал Губашвили.

Гурам Лагашвили рассказал, что родился в Кахетии, но абхазской темой интересуется потому, что его отец воевал в Сухуми в войсках МВД. Его папа часто рассказывает про войну, говорит, что самое трудное там было отличить военных от бандитов. "Там же принимало участие много формирований, примкнули и бандиты", - уточнил он.

Организатор выставки Анатолий Бергет рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он родился в селе Эстонка в Абхазии, а когда ему исполнилось 15 лет, он был вынужден бежать из родного края.

"В доме у отца нашли новый камуфлированный костюм и хотели его расстрелять. Но вмешались соседи - они сказали, что отец был совершенно мирный человек. Кое-как удалось уговорить. Позднее мы отца вывезли в Эстонию, сейчас ему 72 года, он жив, здоров", - рассказал Бергет.

По его словам, в Эстонии есть ассоциация эстонцев-выходцев с Кавказа, она постоянно отмечает памятные даты, в том числе и день падения Сухуми. В Грузию из Эстонии Бергет приехал специально на выставку, посвященную 25-летию падения Сухуми, пояснил он.

"Эта выставка - попытка сказать миру, что такое война", - считает Бергет.

Напомним, что противостояние сторон закончилось победой Абхазии 30 сентября 1993 года. В этот день на государственной границе республики по реке Ингур был установлен государственный флаг Республики Абхазия. Грузия не признает независимость Абхазии, считая ее оккупированной территорией.