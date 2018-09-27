27 сентября 2018, 23:59

Застройщик обвинен в мошенничестве с деньгами дольщиков на Ставрополье

Руководитель строительной фирмы обвиняется в том, что собрал более 32 миллионов рублей с дольщиков на строительство дома в Есентуках, однако так и не выполнил обязательства, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, за период с февраля 2013 года по декабрь 2017 года договора на покупку жилья в многоквартирном доме были заключены с 26 дольщиками.

О начале строительства жилого дома директор компании «Эрмесстрой» информировал через средства массовой информации, договора он заключал, не имея разрешительных документов на строительство, сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края на своем сайте.

Таким образом он получил от дольщиков более 32 миллионов рублей, эти деньги присвоил, а многоквартирный дом так и не бы построен, уточняется в сообщении.

Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве (ч. ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ), дело направлено в Предгорный районный суд. Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, предусматривает до шести лет лишения свободы

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно версии прокуратуры не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в феврале этого года ставропольский бизнесмен был заподозрен в обмане 17 дольщиков на 28,5 млн рублей.

С советами для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, можно ознакомиться в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"В Ставрополе обманутый дольщик поселился в недостроенной многоэтажке", "Следствие установило 816 обманутых дольщиков в Ставрополе", "Обманутые дольщики Ставрополя потребовали от властей помощи".

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