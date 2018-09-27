27 сентября 2018, 20:59

"Кавказский узел" получил текст соглашения о границах Чечни и Ингушетии

Договор Евкурова и Кадырова об изменении границ Ингушетии и Чечни вступит в силу после того, как парламенты республик примут соответствующие законы, говорится в соглашении, текст которого оказался в распоряжении "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Подписание соглашения состоялось на фоне акций протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе.

Соглашение затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, отметил Евкуров. Кадыров, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики. По состоянию на 20.30 мск 27 сентября текст соглашения не опубликован ни на сайтах республиканских органов власти, ни на российском портале правовой информации.

Текст соглашения, которое было подписано Кадыровым и Евкуровым, передал корреспонденту "Кавказского узла" помощник-советник главы Ингушетии Артем Перехрист.

Неотъемлемой частью соглашения в документе названо картографическое изображение границы между республиками и геодезическое (координатное) описание границы. Однако эти материалы Артем Перехрист не предоставил.

В соглашении указано, что Ингушетия и Чечня договорились об изменении границ в соответствии с пунктом 3 статьи 67 Конституции России, который гласит, что "границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия". Согласно пункту "а" части 1 статьи 102 Конституции РФ, утверждение изменения границ между субъектами страны относится к ведению Совета Федерации.

Полный текст соглашения опубликован "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты"

При этом стороны договорились об утверждении документа законами своих регионов в течение одного месяца после подписания соглашения. А в течение следующих трех месяцев, как указано в документе, стороны должны будут "в установленном законом порядке привести свои законодательные акты, устанавливающие границы муниципальных образований, в соответствие с настоящим соглашением".

Отметим, что Юнус-Бек Евкуров распорядился обнародовать соглашение о границе с Чечней, но жители Ингушетии до сих пор ничего не знают о содержании документа, который готовился в секретных условиях, сообщили лидер ингушского "Яблока" Руслан Муцольгов и правозащитник Тимур Акиев.

"Кавказским узлом" подготовлен справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Конфликт на посту ДПС с ингушскими полицейскими инициировали чеченские силовики, заявляет секретарь Совбеза Ингушетии", "В Ингушетии произошла драка со стрельбой между местными силовиками и коллегами из Чечни", "МВД Чечни обвиняет в нападении на своих сотрудников трех жителей Ингушетии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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