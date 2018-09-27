Осуждены два участника драки у ночного клуба в Краснодаре

27 сентября 2018, 21:47

Суд признал двух краснодарцев виновными в убийстве 19-летнего посетителя ночного клуба и покушении на убийство его знакомого, подсудимые приговорены к 9 и 20 годам заключения.

"Кавказский узел" информировал, что в ночь на 3 сентября 2016 года у ночного клуба на улице Красноармейской в Краснодаре конфликт двух компаний молодых людей закончился поножовщиной. В результате один из раненых скончался, а второй был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В убийстве и в покушении на убийство были обвинены 19-летний и 20-летний юноши.

Согласно приговору суда, пьяный Эдуард Чепурной спровоцировал конфликт в ночном клубе, задев одного из потерпевших за плечо. Когда две компании вышли на улицу, Чепурной достал нож, которым ранил 18-летнего юношу, а затем и 19-летнего друга потерпевшего. Иван Цыбуленко толкнул 18-летнего на Чепурного, и тот нанес юноше еще три ранения ножом. 19-летний молодой человек после этого скончался в больнице. Эдуард Чепурной и Иван Цыбуленко признаны виновными в покушении на убийство, а Чепурной также в убийстве из хулиганских побуждений и хулиганстве.

"Приговором Краснодарского краевого суда Чепурному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, из которых пять лет предстоит провести в тюрьме, Цыбуленко - девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Приговор в законную силу не вступил, отмечает ведомство.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от осужденных или их представителей относительно вердикта суда.