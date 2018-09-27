Польша отказала Тумсо Абдурахманову в убежище

27 сентября 2018, 18:49

Польский Совет по делам беженцев отказал уроженцу Грозного Тумсо Абдурахманову в предоставлении убежища, хотя согласился дать защиту семье блогера, сообщил сам Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, пытался получить убежище в Грузии и в Польше. По версии чеченских силовиков, Абдурахманов причастен к боевикам в Сирии. Блогер утверждает, что в Сирии не был.

Абдурахманов сообщил, что находился в Грузии с 8 ноября 2015 года. Причиной своего уголовного преследования в России он называет конфликт с высокопоставленным родственником главы Чечни. Власти Грузии отказали Абдурахманову в предоставлении политубежища. 19 июля 2017 года он сообщил о своем задержании в одной из стран, куда направился из Грузии. Позже блогер объявил, что находится в Польше и ему угрожает высылка в Россию. В январе 2018 года Абдурахманов вышел из тюрьмы в Польше.

Об отказе в предоставлении убежища Абдурахманов сообщил в социальных сетях. "Совет по делам беженцев, который рассматривал мое обжалование первого негатива, вынес решение об отказе мне в предоставлении всяческого вида защиты.

При этом Совет предоставил защиту моей семье", - написал сегодня Абдурахманов на своей странице в Facebook.

По словам блогера, отказ мотивирован рекомендацией Агентства национальной безопасности (АНБ) Польши, которое сочло его пребывание в стране угрозой для ее безопасности. "Точно такое же обоснование было и в Грузии, когда мне отказали в предоставлении убежища в этой стране", - отметил Тумсо Абдурахманов.

Блогер подчеркнул, что считает отказы немотивированными, напомнив о конфликте с представителями властей Чечни. "В один день, просто не понравившись какому-то региональному чиновнику, ты становишься угрозой для целых государств", - отметил он.

10 апреля Тумсо Абдурахманов сообщил о задержании четырех братьев его родителей. 1 мая на телеканале ЧГТРК "Грозный" вышел сюжет, в котором родственники призвали блогера прекратить критику власти и вернуться в Россию. Сам блогер объяснил призыв родственников к нему давлением властей.

По словам Абдурахманова, польские власти приняли во внимание уголовное дело, возбужденное в отношении его брата в Германии. "Его обвиняют в том, что он сделал репост статьи Deutsche Welle у себя в [Facebook] и якобы тем самым разместил символику ИГИЛ. Но к самому немецкому изданию, автору данной статьи у властей Германии претензий нет", - написал блогер, отметив, что "коллективная ответственность применяется не только в кадыровской Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" также опубликована статья "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца". и биография Тумсо Абдурахманова.

