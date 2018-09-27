Госдума перевела Волгоградскую область в другой часовой пояс

27 сентября 2018, 18:55

Закон о смене часового пояса в Волгоградской области принят Госдумой в третьем чтении и направлен на рассмотрение в Совет Федерации.

Как писал "Кавказский узел", законопроект № 452878-7, поступивший в Госдуму в конце апреля, предполагает перевод Волгоградской области из второго часового пояса (UTC+3) в третий (UTC+4). Сейчас область живет по московскому времени. Согласно документу, перевод стрелок на час вперед должен произойти 28 октября, в последнее воскресенье месяца.

На прошедшем 18 марта референдуме более 58% проголосовавших жителей Волгоградской области одобрили перевод стрелок на час вперед по сравнению с московским временем. Решение о проведении референдума было принято 8 декабря 2017 года после того, как сторонники перевода часов подали в облизбирком более 41 тысячи подписей в поддержку этой инициативы.

Рассмотрение законопроекта об отнесении Волгоградской области к третьей часовой зоне состоялось сегодня. В третьем чтении его поддержали 405 депутатов, при необходимом минимуме в 226 голосов, указано на сайте Госдумы.

"Законопроект... позволит создать более безопасные и благоприятные условия труда и повысить эффективность использования светлого времени суток, сократить объемы потребляемой электроэнергии, то есть окажет положительное влияние в целом на социальную и экономическую ситуацию", - говорится в пояснительной записке.

После принятия в парламенте документ был направлен в Совет Федерации. В случае одобрения Совфедом и подписания президентом закон вступит в силу 28 октября 2018 года в 02.00 (мск), уточняет ТАСС.

Перед референдумом сторонники перевода часов в Волгоградской области настаивали на необходимости еще одного часа "для гармоничного развития детей и увеличения времени для прогулок". Противники же данной инициативы считали, что изменение часового пояса повредит экономике региона и здоровью жителей.

Отметим, что дискуссии о целесообразности перевода часов в Волгоградской области продолжилась в соцсетях.