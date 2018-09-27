Матовников посетовал на неготовность властей к конфликту в Кенделене

27 сентября 2018, 21:44

Правоохранительные органы знают людей, которые стоят за организацией беспорядков близ Кенделена в Кабардино-Балкарии, и "будут с ними работать", чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем, заявил полпред президента в СКФО.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, что привело к стычкам. 19 сентября в окрестностях Кенделена, в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане произошли столкновения между активистами и силовиками, в результате которых, по данным активистов, не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 - задержаны. В Нальчике активисты с адыгскими флагами вышли к зданию правительства республики, некоторых из них задержали силовики.

Причиной конфликта в селе Кенделен стало несогласие кабардинцев и балкарцев в оценке исторической значимости Канжальской битвы, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" "Битва за Кенделен: балкарцы не пропустили кабардинцев". Опрошенные же "Кавказским узлом" историки считают первопричиной межнационального конфликта в Кабардино-Балкарии земельный спор. По мнению старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Дениса Соколова, которое он изложил в своем материале для "Кавказского узла", беспорядки в Кенделене и противостояние кабардинцев и балкарцев нельзя объяснить только спорами из-за горных пастбищ.

Конфликт в Кенделене "был за деньги создан людьми, которые специально делают так, чтобы это было использовано", передает сегодня слова полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова РИА "Новости".

"Такие мероприятия национального характера в течение года проводятся во всех практически республиках. И самая наша большая ошибка, что мы к ним не готовимся", - заявил он на встрече с руководством главного управления МВД по СКФО, представителями православного и мусульманского духовенства округа.

Матовников напомнил, что аналогичная ситуация в Кенделене уже происходила. "10 лет назад была такая ситуация. Мы понимаем, кто может быть зачинщиком, у нас есть такая информация. Профилактировали бы их, подготовили бы ситуацию, и она пошла бы вся совершенно по-другому", - цитирует полпреда президента "Интерфакс-Россия".

В 2008 году жители балкарского селения Кенделен также отказались пропустить участников конного шествия тогда в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. Они вышли на митинг под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня и завершилось после того, как 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении правоохранителей прошли через селение.

Кто именно может стоять за организацией конфликта в Кенделене в этом году, Матовников не уточнил.

Напомним, ранее глава Федерального агентства по делам национальностей и замминистра по делам национальностей из соседней Карачаево-Черкесии заявили, что противостояние между кабардинцами и балкарцами в Кенделене организовано провокаторами, которые разжигали конфликт в социальных сетях. Заявление чиновников прозвучало на фоне многочисленных призывов пользователей соцсетей прекратить конфликт.

"Кавказский узел" публикует новости о противостоянии у селения Кенделен на тематической странице "Кенделен: битва за историю".