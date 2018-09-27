Уголовное дело. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

27 сентября 2018, 18:32

Ингушский министр заподозрен в нецелевом использовании 156 миллионов

Глава Минтруда Ингушетии подозревается в том, что не по назначению израсходовал федеральные средства, выделенные на помощь по оплате коммунальных услуг, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, в первом квартале 2018 года Ингушетия получила из федерального бюджета 217 миллионов рублей на помощь жителям по оплате услуг ЖКХ. "Однако из указанных бюджетных средств более 156 миллионов рублей республиканское министерство труда, занятости и социального развития в нарушение бюджетного законодательства использовало не по целевому назначению", - утверждается в сообщении Генпрокуратуры.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере, сообщила сегодня на своем сайте Генеральная прокуратура России.

На сайте следственного управления СКР по Ингушетии к 18.30 мск 27 сентября не появилось информации о возбуждении дела. Сайт Минтруда Ингушетии недоступен. Комментариями от подозреваемого или его представителей относительно возбуждения дела "Кавказский узел" также не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 мая было передано в суд дело помощника министра труда Ингушетии, пяти руководителей районных центров занятости и шести предпринимателей, обвиненных в хищении более 34 миллионов рублей, выделенных в 2012-2013 годах на трудоустройство безработных.

Примечание:

"Главбух райотдела полиции Дагестана заподозрена в хищении 30 миллионов", "Директор управляющей компании в Северной Осетии обвинена в растрате", "Ректор вуза в Адыгее осужден на три года за растрату".

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