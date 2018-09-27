Суд в Волгограде продлил арест Гольдера на месяц

27 сентября 2018, 17:30

Волгоградский областной суд сегодня оставил Юрия Гольдера, обвиняемого в коммерческом подкупе, под стражей до 30 октября, а также согласился с передачей дела в Центральный райсуд.

Как сообщал "Кавказский узел", руководитель общественной организации "Ассоциация по защите прав потребителей Волгограда" и член городского Правозащитного совета Юрий Гольдер был задержан в ночь с 26 на 27 июля 2017 года. С тех пор он находится под стражей по обвинению в коммерческом подкупе. 19 июля Волгоградский облсуд продлил срок ареста Гольдера до 25 августа. Гольдер направил в областной суд жалобу, в которой заявил о несогласии с передачей его дела из Ворошиловского суда в Центральный райсуд.

В мае 2017 года члены ассоциации нашли более 25 нарушений при оказании гостиничных услуг в одном из волгоградских отелей. За прекращение проверки и отзыв писем, направленных в контролирующие организации, они запросили полтора миллиона рублей, снизив затем эту сумму до миллиона, утверждает следствие. Речь идет о получении спонсорской помощи, которую организации и частные лица перечисляли на расчетный счет ассоциации, заявила защита Гольдера. Коллеги Гольдера предположили, что уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью.

Волгоградский областной суд сегодня оставил Гольдера под стражей, посчитав, что он может скрыться от правосудия, сообщила представитель пресс-службы областного суда. Гольдер в апелляционной жалобе просил освобождения из-под стражи, так как следствие окончено, и воспрепятствовать ему он не сможет.

Срок содержания Гольдера под стражей продлен до 30 октября, пояснил адвокат Сергей Куницкий. "Думаю, рассмотрение начнется в октябре", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

Юрий Гольдер принимал участие в сегодняшнем заседании суда по видеоконференцсвязи, сообщил Куницкий. "Он поддержал жалобу, сказал, что дело необоснованно передали в Центральный суд, но потом отказался от нее. Однако суд отказ от жалобы не принял", - заявил Куницкий. Ранее адвокат сообщил, что Гольдер сомневался, правильно ли была применена норма закона, согласно которой дело направляется в суд того района, где были совершены наиболее тяжкие эпизоды, либо по большинству эпизодов.

"Областной суд, рассмотрев жалобу Гольдера, согласился с решением Ворошиловского райсуда, поскольку большинство инкриминируемых обвиняемому преступлений было совершено в Центральном районе Волгограда", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы облсуда.

Напомним, 20 июня Юрий Гольдер отказался от услуг адвоката Сергея Куницкого. По мнению Куницкого, Гольдер был вынужден сделать это, поскольку следователь настаивал на подписании протокола об окончании следственных действий. Гольдер на тот момент 11 месяцев находился в СИЗО, и следствие торопилось закончить этап предварительного расследования, чтобы направить дело в суд, так как обвиняемый не может находиться под стражей более 12 месяцев, предположил тогда Куницкий.