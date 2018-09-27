Жители Чечни указали на недочеты при строительстве нового моста

27 сентября 2018, 18:03

Новый мост, соединяющий Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский районы Чечни, возведен в селении Янди-Котар. Место для строительства моста выбрано неудачно, берега реки строители не укрепили, посетовали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня в Шали был открыт мост через реку Басс. Местные сообщили, что он позволил существенно сократить время проезда через город. 14 июля открылся и мост через реку Мартан, отсутствие переправы через которую создавало трудности для жителей селения Мартан-Чу.

26 сентября в селении Янди-Котар Ачхой-Мартановского района Чечни состоялось открытие новой переправы через реку Нетхой, церемонию посетили Рамзан Кадыров и глава Росавтодра Роман Старовойт, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Протяженность моста составляет порядка 60 метров, ширина – 14. Он отвечает самым современным требованиям и способен выдерживать большие нагрузки. Передвигаться по нему могут как легковые авто, так и тяжелые грузовики. Прежняя переправа через реку Нетхой в Янди несколько лет назад была признана аварийной, и движение транспорта по ней было ограничено. Теперь эта проблема разрешилась", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства автомобильных дорог Чечни.

Он отметил, что новый мост рассчитан минимум на 50 лет эксплуатации. "Мост стоит на бетонных сваях, которые заглублены на 16 метров. Так что никакие паводки переправе не страшны", - подчеркнул он.

Переправа соединяет два крупных района – Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский, добавил представитель ведомства. "Движение на участке дороги от Янди в направлении Шалажи (Урус-Мартановский район) довольно интенсивное, здесь большой грузопоток. Так что это большое событие для всей республики", - заключили в Минавтодоре.

В реконструкции нуждаются около 140 из 227 мостов в Чечне, добавил сотрудник министерства.

В администрации района сообщили, что наряду со строительством нового моста, которое было начато весной, в Янди шел ремонт автомобильных дорог. "Произведен капитальный ремонт дороги, ведущей в сторону селения Старый Ачхой, это примерно пять километров нового асфальтового покрытия, а в направлении села Шалажи, реконструирован участок протяженностью более шести километров", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель местных властей.

По данным на январь 2018 года, в селе Янди проживали 2618 человек, говорится на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Возведение моста облегчило жизнь жителям Янди

Местные жители, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", назвали открытие нового моста большим событием. "Помимо того что построили новый мост, так еще и дороги у нас здесь капитально отремонтировали. Это километров десять практически новой трассы", – сказал житель района Магомед.

"Прежде, чтобы проехать на грузовике со стороны Янди в направлении Урус-Мартановского района и далее, надо было делать большой крюк, потому как мост бы аварийным. Это занимало лишние 15-20 минут. Сейчас этот вопрос закрыт", - заявил другой местный житель Хасан.

Однако мост возведен в не слишком удобном для местных жителей месте. "Практически сразу же за ним надо делать резкий поворот, место там достаточно узкое, и прямо к дороге примыкают частные дома", - отметил житель района Ахмад.

"Речка делит Янди на две части. К школе и администрации добираться было сложно. Сейчас ситуация изменилась. Но все равно подъезды к мосту не очень хорошие. Улицы тут достаточно узкие, за мостом начинается развилка, это не продумано в плане удобства людей. Надо было подъезд к мосту расширить", - сказал местный житель Висхан.

Кроме того, при строительстве не были проведены берегоукрепительные работы, заметил сельчанин Муса. "Опоры моста усилены, береговую линию залили бетоном на несколько десятков метров в стороны, и все. Все остальное как было, так и осталось - берега, как размывались водой из Нетхоя, так и будут размываться", - считает он.

В июле в Чечне открылся самый длинный мост Северного Кавказа

Новый мост построен в рамках федеральной программы по развитию дорожной отрасли республики, рассчитанной на 2014-2018 годы. Летом в рамках программы в регионе были открыты три новых моста, в том числе и самый протяженный на Северном Кавказе мост через реку Терек в Наурском районе длиной около 300 метров, сообщил представитель Минавтодора республики.

Мост через Терек в Наурском районе Чечни открыли 16 июля. До этого водители вынуждены были ездить по объездной дороге, увеличивавшей маршрут на 180 километров. Глава министерства автомобильных дорог Чечни Абубакар Тумхаджиев охарактеризовал мост как "уникальное сооружение, имеющее стратегическое значение для республики", информировало 16 июля РИА "Новости".

Этот мост был закрыт в феврале 2016 года из-за ветхости. Его реконструкция началась в ноябре того же года. По этой переправе идет большой поток грузового транспорта в соседние регионы, в частности, в направлении Ставрополья и Северной Осетии.