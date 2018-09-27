Силовики рассказали о роли Раджаба Абдулатипова в назначении Махачева

27 сентября 2018, 15:52

Раджаб Абдулатипов лоббировал назначение Магомеда Махачева на должность руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы, сообщили источники в силовых структурах. Следком опубликовал видео с места задержания Абдулатипова ровно через год после того, как источники в Кремле рассказали об отставке его брата с поста главы Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября 2017 года источники в Кремле сообщили о том, что Рамазан Абдулатипов покинет должность главы Дагестана. Его пресс-секретарь тогда не подтвердил эту информацию, однако 27 сентября 2017 года Рамазан Абдулатипов объявил о решении уйти в отставку в связи с пожилым возрастом. 3 октября 2017 года президент России принял отставку Рамазана Абдулатипова и назначил врио главы республики Владимира Васильева.

Раджаб Абдулатипов, возглавляющий в парламенте Дагестана комитет по образованию, науке и культуре, был задержан 26 сентября в своем рабочем кабинете. Депутат задержан по статье об участии в преступном сообществе в связи с делом руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева, пояснили следователи.

По данным источников в МВД по Дагестану, Раджаб Абдулатипов, который в 2006-2016 годах руководил УФМС России по Дагестану, подозревается в содействии назначению Магомеда Махачева на должность руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана, написал сегодня "Черновик".

Эту информацию сегодня подтвердил источник "Молодежи Дагестана" в правоохранительных органах республики.

Руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев и его сотрудниками подозревается в получении взяток на 52 миллиона рублей.

Следственный комитет России 26 сентября опубликовал на своем YouTube-канале видео под заголовком "Обыски у дагестанского депутата". В начале видео, которое длится меньше минуты, показан сидящий за столом Раджаб Абдулатипов, далее видеоролик состоит из статичных изображений Абдулатипова, идущего по коридору, и интерьера рабочего кабинета. Людей на этих изображениях нет, звуковыми комментариями видеоряд не сопровождается. По состоянию на 15.35 мск, видео набрало 841 просмотр.

"Задержан депутат законодательного собрания республики по подозрению в участии в преступном сообществе, специализирующемся на установлении незаконных инвалидностей гражданам и получении взяток", - пояснил Следком в аннотации к видеоролику.

Более детальные фотографии особняка Раджаба Абдулатипова опубликовало вечером 26 сентября на своем сайте "РЕН ТВ". На кадрах видны ухоженная территория вокруг двухэтажного особняка, а также роскошные интерьеры дома, по лестнице которого поднимается вооруженный сотрудник силовой структуры. В частности, на фотографиях видны массивные люстры, резная мебель, лестница с коваными перилами и двери из ценных пород дерева.

Следователи допросили Раджаба Абдулатипова и изъяли в его доме и служебном кабинете компьютеры и документы, сообщил 26 сентября со ссылкой на пресс-службу СКР "Интерфакс". "Следователи завершили допрос депутата Народного собрания Дагестана Абдулатипова, задержанного по делу преступного сообщества, незаконно устанавливавшего гражданам инвалидность", - сообщила пресс-служба Следкома. Согласно сообщению, при обысках "изъяты компьютеры, электронные носители информации и документы, представляющие интерес для следствия", уточнило агентство.

Минувшей ночью Раджаба Абдулатипова доставили в изолятор временного содержания. Планируется, что в ближайшие два дня в суде ему изберут меру пресечения, сообщает сегодня на своем сайте "Пятый канал".

Удар по перспективе назначения Рамазана Абдулатипова

Напомним, что в феврале, после задержания главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителей, за которой последовала волна "кадровых зачисток" в республике, Рамазан Абдулатипов назвал громкие задержания "кампанейщиной". Вместо борьбы с коррупцией эти задержания лишь "держат республику в нервно-психологическом напряжении", заявил тогда бывший глава Дагестана.

По словам одного из знакомых Рамазана Абдулатипова, после того, как 26 сентября стало известно о задержании брата, Рамазан Абдулатипов "находится в шоке" и комментировать ситуацию пока не хочет, сообщило в тот же день РБК.

"Рамазан Абдулатипов понимает, что к нему и его семье подбираются, еще недавно (в июле этого года. - Прим. "Кавказского узла") он рассчитывал стать представителем России в Организации исламского сотрудничества, но его кандидатуру не одобрили, и он остался в тени", - цитирует издание источник, близкий к Абдулатипову.

При этом 26 сентября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Рамазан Абдулатипов заявил, что ничего не знает о задержании брата. «Я первый раз слышу, ничего не слышал об этом, мне никто не позвонил об этом», - привело его слова РИА "Дербент".

Отметим, что 19 июня информированный источник сообщил о том, что сотрудники ФСБ задержали Раджаба Абдулатипова в московском аэропорту. Силовики тогда не подтвердили эту информацию, а Рамазан Абдулатипов опроверг информацию о задержании брата. "Мой брат сейчас, откровенно говоря, находится со мной в Горном Алтае. Информация о его задержании распространена специально его недоброжелателями. Она ложная", - заявил Рамазан Абдулатипов, уточнив, что его брат находится в Горном Алтае в официальном отпуске.

"Кавказский узел" следит за новостями об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".