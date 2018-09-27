Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

27 сентября 2018, 14:52

Руслан Тамбиев получил семь лет колонии за подготовку теракта в Новочеркасске

Житель Ростовой области Руслан Тамбиев признал вину в подготовке теракта и раскаялся, а защита заявила, что он попал под влияние ранее осужденного по этому делу Максима Мартынова.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в особом порядке приступил к слушанию дела Руслана Тамбиева, обвиняемого в соучастии в подготовке теракта в Новочеркасске.

В мае 2017 года два человека были арестованы в Новочеркасске по подозрению в подготовке теракта. Один из обвиняемых Максим Мартынов 14 августа признал вину. В тот же день на процессе в суде обвинение заявило о планах Мартынова и Руслана Тамбиева взорвать синагогу. 4 сентября суд приговорил Мартынова к 11 годам колонии. Защита обжаловала приговор.

Тамбиев был обвинен в незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 2 статьи 222.1 УК РФ) и подготовке теракта группой лиц (ч. 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205). Максимальное наказание по части 2 статьи 222.1 составляет до восьми лет колонии со штрафом. Санкции 2 ч. статьи 205 предусматривают до двадцати лет колонии.

Согласно обвинительному заключению, Тамбиев планировал совершить теракт в торгово-развлекательном комплексе "Арбат" "из чувства ненависти к представителям другой национальности". Весной 2017 года он совместно с Мартыновым перенес в свою квартиру три тротиловые шашки и электрический детонатор. Однако в мае 2017 года эти улики были обнаружены силовиками, сказано в обвинительном заключении.

После оглашения обвинительного заключения подсудимый признал свою вину полностью. Защита отметила, что Тамбиев заключил досудебное соглашение, активно сотрудничал с органами предварительного следствия, дал подробные показания на Мартынова. Поэтому обвинение попросило рассмотреть дело в особом порядке, с чем согласились судьи, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Я полностью раскаиваюсь в содеянном, я попал под дурное влияние интернет-ресурсов, прошу отнестись ко мне лояльно", - обратился к суду Тамбиев.

В прениях гособвинитель попросил приговорить Тамбиева к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей и ограничением свободы на один год. Защитник Тамбиева назвал подзащитного "ведомым, заблудившимся" и "попавшим под влияние Мартынова и социальных сетей", попросив судей назначить "максимально мягкое, гуманное наказание". 

Отметим, что адвокат Тамбиева и сам подсудимый в ходе заседания высказались против фотосъемки в зале суда и потребовали удалить двух представителей прессы, однако коллегия судей отклонила это ходатайство. Тамбиев надел кепку и все заседание просидел, опустив голову.

"Кавказский узел" ведет хронику терактов на территории Российской Федерации с 1999 года.

Примечание:

"Обвинение заявило о планах Мартынова взорвать синагогу", "Взрыв в Ростове-на-Дону вызвал волну сообщений о подозрительных предметах", "Две женщины обвинены в подготовке теракта в Ростове-на-Дону".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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