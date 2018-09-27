Допрос свидетелей по делу Титиева продолжился в закрытом режиме

27 сентября 2018, 12:33

Шалинский горсуд сегодня начал допрос двух сотрудников полиции, пришедших на закрытое заседание в качестве свидетелей обвинения Оюба Титиева.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября прокурор попросил Шалинский горсуд закрыть от прессы заседания по делу Оюба Титиева. Он объяснил это тем, что далее будут допрошены действующие сотрудники правоохранительных органов. Защита Титиева выступила против, однако суд удовлетворил ходатайство гособвинения. 21 сентября суд не удовлетворил ходатайство защиты и решил допросить начальника уголовного розыска в закрытом заседании.

Решение суда закрыть процесс нарушает право Титиева на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией и закрепленное Конвенцией о защите прав человека, заявили 20 сентября адвокаты правозащитника. Объяснение, что закрытость суда обеспечит безопасность действующих сотрудников правоохранительных органов, допрашиваемых в качестве свидетелей, не выдерживает критики, поскольку свои показания в открытом заседании уже дали почти все заявленные обвинением свидетели, заявило Международное общество "Мемориал".

Сегодня поддержать Оюба Титиева в суде пришли его родственники, друзья, коллеги и журналисты, в частности, директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская и журналист «Новой газеты» Елена Милашина, а также корреспонденты изданий «Дош», «Кавказ.Реалии» и "Грозный ТВ".

Заседание, назначенное на 10.00 мск, началось в 10.20. Перед заседанием было разрешено пообщаться с Оюбом Титиевым. Он выглядел бодро и улыбался.

Процесс остаётся закрытым. По словам адвокатов, сегодня будет продолжен допрос сотрудников полиции, которые задержали Титиева. На заседание явились два свидетеля, передал корреспондент "Кавказского узла".

Всего по делу Титиева уже допрошены 60 свидетелей. В закрытом режиме допросили уже троих свидетелей, двое из них ключевые - начальник уголовного розыска Курчалоевского района Дени Джабраилов и старший оперуполномоченный Андрей Манжиков, напомнила сегодня пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

"Наши юристы говорят, что прокурор попросил закрыть допрос свидетелей-оперативников, потому что их показания еще больше утвердили бы общественность в невиновности Оюба", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Мемориала".

Сегодня в закрытом режиме был допрошен начальник тыла Курчалоевского РОВД Муса Агуев, а затем суд приступил к допросу оперуполномоченного Эми Магомадова, который 9 января возил Оюба Титиева в наркодиспансер, отмечается в сообщении, опубликованном в 11.30 мск в Telegram-канале Правозащитного центра.

Оюб Титиев, находящийся с 11 января под стражей по обвинению в хранении марихуаны, не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". С комментариями защиты относительно показаний ключевого свидетеля обвинения можно ознакомиться в видеосюжете "Дело Титиева: темное прошлое ключевого свидетеля", опубликованном на YouTube-канале "Кавказского узла".

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